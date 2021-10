TV 2 melder at den profilerte idrettslederen og tidligere hopperen ga beskjed til skikretsen og kollegene i hoppkomiteen til Norges Skiforbund torsdag kveld.

– Slik saken har tatt retning nå, med flere potensielle rettssaker og sponsorer som kan forsvinne, kan skadene for norsk hoppsport bli store i overskuelig fremtid. Skadene kommer nok først rent økonomisk, men derav vil dette gi mindre muligheter for sportslig satsning både på topp og bredde, svarer Bergerud på spørsmål om hvilken grad norsk hoppsport lider grunnet den opprivende saken om ansettelsen til Bråthen, sier Bergerud til VG.

– Blir overkjørt

Bergerud skriver i en e-post til TV 2 at han opplever at forbundet ikke samarbeider med komiteen som er ansvarlig for hopp.

– Jeg kan ikke lenger akseptere å være en del av hoppkomiteen som blir overkjørt på denne måten. Jeg tar avstand fra hvordan Skiforbundet og Skistyret behandler tillitsvalgte i egen organisasjon, skriver han.



Bergerud leder arbeidet med skiflygings-VM i Vikersund.

65-åringen står med tre VM-medaljer i hopp. I 1982 vant han gull i lagkonkurransen for Norge på hjemmebane i Oslo, og tre år senere tok han gull og bronse individuelt i VM i Seefeld.

Komitéleder beklager

Hoppkomiteens leder, Alf Tore Haug, sier i en uttalelse sendt til NTB at Bergerud har meldt seg inhabil i Bråthen-saken på grunn av sitt vennskap med sportssjefen.

– Per Bergerud er en fantastisk person med stor betydning for norsk idrett. Det er også klart at han i likhet med resten av hoppkomiteen har gjort en solid innsats for å løse konflikten med Clas Brede Bråten. Det er naturlig at jeg derfor beklager at han har tatt den avgjørelsen, sier Haug.

– Men det er også viktig å påpeke at han ønsker å konsentrere seg om en annen viktig jobb for norsk hoppsport, nemlig som daglig leder i Vikersund, legger komitélederen til.

Har stevnet forbundet

Konflikten mellom sportssjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund er svært betent.

Toppledelsen i forbundet har omtalt hoppsjefens atferd og kommunikasjonsform som uakseptabel. Tidligere i høst ble det kjent at de ikke vil forlenge Bråthens kontrakt når den løper ut i april neste år.

Bråthen har på sin side stevnet forbundet med krav om å bli fast ansatt. Han har fungert som sportssjef på midlertidige avtaler i 17 år. Utøvere, trenere, klubber og sponsorer har gitt Bråthen bred støtte de siste par månedene.

Tidligere denne uken bekreftet skiforbundet at de har kalt inn Bråthen til drøftelsesmøte. Det kan være starten på en oppsigelsesprosess.