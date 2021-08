Dagfinn Enerly (48) og kona Mona Enerly besøkte denne uka Arendal i forbindelse med politikerfestivalen Arendalsuka. Der snakket de blant annet om hvordan det er og har vært å leve i, og oppdra barn i, et hjem hvor det alltid finnes assistenter. Hvordan det er å være en familie som aldri bare er foreldre og barn.

Det har ikke bare vært lett, men paret er takknemlig for ordningen som finnes; at de har assistenter døgnet rundt, som gjør at de kan få anledning til å være kjærester, og ikke den ene den andres pleier.

Brakk nakken i kamp



Dagfinn og Mona Enerly fotografert idet de ankommer festmiddagen i Operaen i anledning kongeparets 80-årsfeiring i 2017. Paret har vært sammen siden ungdommen. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Dagfinn Enerly var fortsatt på høyden da han brakk nakken under en kamp for Fredrikstad mot Start på Kristiansand stadion i Eliteserien 29. oktober 2005. Kampen var sesongens aller siste. Enerly havnet under en medspiller etter en duell og brakk nakken. Siden har han sittet i rullestol, med svært begrenset bevegelighet.

Om den første tiden i rullestol fortalte blant annet Enerly om hvordan eldre damer kunne komme bort til ham, klype ham i kinnet og ruske ham i håret og spørre hvordan det gikk.

– Jeg kunne jo ikke rette på den sveisen, så da ble jeg kjørende rundt i kjøpesenteret som en klovn, fortalt 48-åringen. Han ler av det nå, men det var irriterende.

– Disse beina skal brukes igjen

Dagfinn Enerly har hele veien siden siden ulykken for snart 16 år siden vært fast bestemt på at han skal gå igjen. Det er han fortsatt.

Han forklarer at skaden hans er inkomplett, slik at det gror, veldig langsomt.

– Det går fremover, men det går sakte, sier han.

– Jeg er overbevist om at en dag skal disse beina brukes igjen. Jeg har jo ikke lagt opp. Drømmen min er å spille to minutter av en fotballkamp igjen.