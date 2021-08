Maria (25) vant OL-sølv – selger medaljen for millionbeløp

Andrejczyk tok sølv i spydkast under sommerens olympisk leker i Tokyo med kastet på 64,61 meter. Nå er den solgt på auksjon for at pengene kan sørge for at den åtte måneder gamle babyen Miłoszek Małysa kan få en livsviktig hjerteoperasjon ved Stanford University sykehuset i USA.

– Denne medaljen kan, i stedet for å samle støv i skapet, redde et liv. Derfor har jeg besluttet å auksjonere den og hjelpe syke barn , sier hun om avgjørelsen ifølge svenske Aftonbladet.

Polske Maria Andrejczyk gjorde et kjempekast på 64,61 under OL i Tokyo, noe som holdt til en sølvmedalje. Den medaljen har hun nå solgt for en god sak. Foto: Andrej Isakovic / AFP

Personlige nedturer

Andrejczyk har selv erfaringer med både opp og nedturer. Under OL i Rio i 2016 var hun usle to centimeter fra å ta medalje, to år senere ble hun diagnosert med benkreft etter en undersøkelse for å sjekke en annen skade. Hun er kreftfri i dag.

Det var den polske dagligvarekjeden Zabka Polska som bladde opp 125.000 dollar for medaljen, det tilsvarer over 1,1 millioner norske kroner.

Fikk medaljen tilbake

Dagligvarekjeden overrasket så 25-åringen med å bestemme seg for å la Andrejczyk beholde medaljen.

– Vi ble svært rørt av den vakre og edle gesten til olympieren vår, så vi bestemte oss for å støtte innsamlingen til Miłoszek. Vi vil at sølvmedaljen fra Tokyo blir hos Maria, skriver de på Twitter.

Ifølge Dagbladet har innsamlingsaksjonen til hjerteoperasjonen nå over 90 prosent fullført etter det generøse bidraget.