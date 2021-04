Det var i forkant av Premier League-kampen mellom Leeds og Liverpool mandag kveld at Neville pekte mot de to managerne som nøkkelen til å stanse etableringen av den nye superligaen.

– Jeg kan ikke sitte her og si at spillerne i Liverpool og Manchester United skal streike. Det vil ikke være rett, men gutter, hvis dere har det i dere så kan dere stoppe dette. Dere kan mobilisere. Jürgen Klopp kan stoppe det og er en mann med integritet. Ole Gunnar Solskjær kan stoppe det og er en mann med integritet. De kan alle bidra til å stoppe det og vi må alle samle oss, sa Neville til Sky Sports, ifølge VG.

«Kriminell handling mot fansen»

Det er 12 av Europas største klubber som har tatt til orde for den nye superligaen, der 15 av 20 klubber er tenkt å ha fast plass, altså at de ikke trenger å kvalifisere seg, slik man må i Champions League. Både Manchester United og Liverpool er blant disse 12 klubbene som har gått i bresjen for dette.

Fotballedere og fans fra hele verden har unisont kritiserte planene og Uefa og Fifa har truet med å kaste klubbene ut av både Champions League og sine respektive nasjonale ligaer. Det har også blitt truet med at spillere fra klubbene kan nektes å delta i EM og VM.

Neville har tidligere omtalt planene som en «kriminell handling mot fansen».

– Det er blitt fordømt og det med rette. Jeg har vært Manchester United-fan i 40 år og det er virkelig kvalmende. Det som gjør meg mest kvalm er Liverpool og Manchester United. De sier «You’ll never walk alone» og er dannet av arbeidere, og så skal de bryte ut i en egen konkurranse der du ikke kan rykke ned? sa han tidligere mandag, ifølge NTB.

Klopp til motmæle

De uttalelsene hadde også Liverpool-manager Jürgen Klopp fått med seg, og tok til motmæle på pressekonferansen etter kampen mot Leeds. Han likte ikke at den tidligere Man United-backen trakk frem Liverpool-hymnen «You’ll never walk alone».

– At Gary Neville prater om You'll Never Walk Alone, burde vært forbudt. Vi har all rett til å synge vår hymne. Det er vår hymne, ikke hans, og han forstår den ikke uansett. Det er ikke rettferdig, sa Liverpool-manageren på pressekonferansen ifølge TV2.

– Gary Neville befinner seg selv der det er mest penger. Han var i Manchester United da det var mest penger der. Han er i Sky hvor det er mest penger nå. Ikke glem at vi ikke har noe med dette å gjøre. Det er virkelig ikke greit, sa en svært oppjaget Klopp til Sky Sports etter kampslutt.

Kampen mellom Liverpool og Leeds endte 1-1.

Leeds-markering

I forkant av kampen kom Leeds-spillerne på banen med T-skjorter med påskriften «Fortjen det» på fronten. På ryggen sto det «Fotballen er for fansen».

T-skjortene var også merket med Champions League.

Solskjær har foreløpig vært svært taus om nyheten, som sprakk natt til mandag. Manchester Uniteds midtbanestjerne Bruno Fernandes postet mandag et bilde i sosiale medier som tolkes som et klart tegn på misnøye med de nye superligaplanene.

Mandag skriver i tillegg Daily Mail at det var uro i United-leiren etter at nyheten kom søndag kveld. Ifølge avisen skal det ha vært møtevirksomhet i Manchester, der flere av United-spillerne uttrykte seg negativt til at de fikk høre om utbryterligaen gjennom mediene og ikke fra klubben selv.