Nyheten dukket plutselig opp på Assersons Instagram-profil, hvor hun viser frem den nye ringen sin, med bildeteksten: «for resten av livet».

Ingebrigtsen har selv lagt ut det samme bilde, hvor han skriver: «I am happy to say after years and years of asking, I finally said yes.»

Paret har vært samboere siden 2016.