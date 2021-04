Etter to års parforhold tok kjærligheten slutt.

– Vi går hver til vårt som venner, forteller Magnus Carlsen til VG.

Forholdet ble først offentlig kjent da Elisabet Lorentzen Djønne delte flere romantiske bilder med sjakk-profilen på sin private Instagram-konto sommeren 2019.

Senere fulgte hun kjæresten på flere internasjonale sjakkturneringer, blant annet da Carlsen ble verdensmester i hurtig- og lynsjakk i Moskva i romjulen 2019.

Luksusleilighet på Tjuvholmen



I fjor vår flyttet paret sammen i en eksklusiv leilighet på Tjuvholmen i Oslo, som Carlsen kjøpte for 21 millioner kroner. Den 127 kvadratmeter store leiligheten har to balkonger, sjøutsikt, to soverom og to bad.

Magnus Carlsen og Elisabet Lorentzen Djønne Foto: Skjermdump fra sosiale medier

Magnus Carlsen er kjent for å holde en lav profil om sitt privatliv, men i et tidligere intervju med The Guardian røpet han litt om hva han ser etter når han skal finne en partner.

– Jeg ser for meg at en kjæreste i alle fall må ha litt kunnskaper om sjakk. Men jeg liker det ikke når jeg er ute og møter jenter som begynner å snakke til meg om hvordan de spilte sjakk mot bestefedrene sine da de var barn, det tåler jeg ikke. Det er kjedelig. Jeg vil heller snakke om hva som helst annet, fortalte Carlsen.

«Brun og blid-modell» fra Hardanger



Elisabet Lorentzen Djønne er tidligere presentert som «Brun og blid-modell» i Se og Hør. Hun kommer fra Granvin i Hardanger.

Magnus Carlsen har fire VM-titler i klassisk sjakk, tre VM-titler i hurtigsjakk, fem VM-titler i lynsjakk og har vært verdensener siden juli 2011.

Bare 15 år gammel ble Carlsen for første gang rangert som en av verdens 100 beste sjakkspillere. 22. november 2013 ble han verdensmester i sjakk for første gang.