På T-skjortene til Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre norske stjernene sto det «Human Rights, on and off the pitch», menneskerettigheter på og utenfor banen.

– For meg henger idrett og politikk sammen. Noen kan si «dessverre», men det gjør det. Vi er i en posisjon til å gjøre noe, legge frem vårt budskap, men så er det ikke vi alene som skal bære det, sa Ståle Solbakken på pressekonferansen etter kampen ifølge NRK. Selv bar han en T-skjorte der det sto «Respect, on and off the pitch» under hele kampen.

Han ser ikke bort fra at det kan komme en ny markering i neste landskamp, som er mot Tyrkia lørdag.

Protestaksjonen kunne ført til reaksjoner fra Fifa, men torsdag ettermiddag melder AP at Fifa ikke kommer til å opprette sak mot Norge.

Fifas regelverk sier at spillere og forbund kan straffes hvis de bruker kamparenaen til å få fram et politisk budskap. Men Fifa vil ikke åpne sak mot Norge, skriver nyhetsbyrået.

Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth gratulerer Jonas Svensson (til h.) med scoring mot Gibraltar. Foto: Javier Fergo / NTB Foto: NTB

Norske klubber ønsker boikott

Bakgrunnen er debatten som har blusset opp i norsk fotball de siste ukene om forholdene til arbeiderne som bygger VM-stadionene i Qatar. The Guardian meldte for noen uker siden at 6500 arbeidere har mistet livet under utbyggingen. Flere norske fotballklubber, inkludert Tromsø, Viking, Rosenborg og Bodø/Glimt har tatt til orde for at Norge skal boikotte mesterskapet.

The Guardian er blant de utenlandske avisene som nå også biter seg merke i landslagets stunt. «Norges spillere tar et standpunkt for menneskerettigheter før VM-kvalik», skriver avisen.

– Dette viser at vi kan få til noe, om fotballverden står sammen, kan vi endre ting. Ja det ville vært større om en storklubb eller land gjorde det, men det må starte et sted, og hvorfor ikke Norge?, sier Tom Høgli til britiske Independent, som har en større artikkel om det voksende engasjementet for boikott av mesterskapet. Den tidligere landslagsspilleren jobber nå i Tromsø og var med på å starte boikott-bevegelsen.

Stuntet har også fått oppmerksomhet i Sky Sports i Tyskland , ESPN i USA, Spiegel, BBC og France24 i tillegg til danske og svenske medier.

Sverige vil ikke følge Norges eksempel

Til Aftonbladet sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson at fotballen ene og alene ikke kan yte motstand mot forholdene i Qatar.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å stoppe et VM i Qatar nå. Vi får akseptere at det er som det er og fortsette å belyse hvordan det er i Qatar. Jeg syns vårt forbund har gjort det bra. Norge har gjort et annet valg, sier Andersson til avisen.

NFF har oppnevnt Qatar-utvalg

Til NRK sier Fifa i en kort mail at de «tror på ytringsfrihet og at kraften i fotball kan føre til positive endringer».

– Initiativet spillerne har tatt for å markere hvilke verdier Norge står for og hva som er grunnlaget for fotballen, står det respekt av. Det er viktig og flott at fotballverden nå retter søkelys på hvordan man kan styrke menneskerettighetene både i Qatar og andre deler av verden, sier Sven Mollekleiv til VG. Han leder NFFs nylig oppnevnte Qatar-utvalg, som skal ta stilling til hvordan Norge skal forholde seg til VM i Qatar og om landslaget i ytterste konsekvens bør boikotte mesterskapet.

Amnesty Norge er svært fornøyde med markeringen og oppfordrer andre land til å føle det norske eksemplet.

Great to see @nff_landslag take a stand against human rights abuses in #Qatar . The qualifiers are an excellent opportunity to shine the spotlight on the issue. More teams should follow their example. #Qatar2022 #BlowTheWhistle #WorldCup #GibNor https://t.co/aTTQ3OFaeS — Amnesty Norge (@Amnesty_Norge) March 24, 2021

Norge vant landskampen på Gibraltar 0-3 og topper dermed sin VM-gruppe.