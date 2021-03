Det er i et intervju publisert russiske sport.ru at Russlands skipresident Jelena Välbe (52) kommer med angrepet mot Norge.

Dagbladet har gjengitt uttalelsene fra Välbe, og på spørsmål om hvorfor hun tror Norge er så overlegne i langrennssporten, svarer hun:

– Det er bedre å spørre dem om det. Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg tror ikke noen i verden kan svare på det spørsmålet, sier Välbe.

– Det er noen andre krefter som hjelper dem

Det ble arrangert tolv langrennsøvelser totalt under ski-VM i Oberstdorf, som ble avsluttet søndag. Norge vant ni av øvelsene. Sverige tok to gull, mens Russland tok én gullmedalje.

Välbe sier i intervjuet at hun nekter å tro at de norske utøverne trener noe mer enn de russiske løperne Aleksandr Bolsjunov og Aleksej Tsjervotkin. Hun er overbevist om at de to russerne trener mer enn de norske.

– Det er noen andre krefter som hjelper dem, hevder Välbe om Norge.

Vil ikke kommentere kritikken

Trondheim 1997: Gullmedaljevinnere Bjørn Dæhlie og Jelena Välbe viser frem VM-medaljene sine. Foto: Rune Petter Ness / NTB

Norges langrennssjef Espen Bjervig vil ikke kommentere utspillene til den russiske skipresidenten overfor Dagbladet.

– Det er godt kjent hvordan norsk langrenn jobber og trener. I tillegg inviterer vi årlig det internasjonale skimiljøet til treningssamling i Norge for å drive erfaringsutveksling, skriver Bjervig i en SMS til avisen.

Välbe var selv dominerende i internasjonal kvinnelangren i en årrekke på 80- og 90-tallet. Hun står med hele 14 VM-gull, og er den nest mestvinnende langrennsløperen i VM-sammenheng, uansett kjønn. Kun Marit Bjørgen har flere VM-gull enn Välbe.