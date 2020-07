Svensk skistjerne vurderte å legge opp

Den svenske langrennsløperen Ebba Andersson fikk alt annet enn en god start på forrige sesong. Kun en uke før sesongåpningen falt nemlig 23-åringen stygt under en løpetur.

Skaden hun pådro seg slet hun med i flere måneder.

I et intervju med Aftonbladet sier Andersson at hun gikk i kjelleren mentalt etter skaden. Så mørkt så hun på tilværelsen at hun vurderte å legge skiene på hylla.

– Da jeg skadet meg følte jeg virkelig på det, er det verdt det? Jeg ringte til moren min, gråt i telefonen og sa at jeg ikke visste om jeg orket dette mer. Gå gjennom noe slikt igjen. Det er andre gangen jeg skadet kneet, jeg har vært på rehabilitering før. Heldigvis så snudde det. Jeg hadde ikke reagert så sterkt om det ikke betydde så mye, sier hun til den svenske avisa.

Klar melding til Johaug



Andersson er sammen med Frida Karlsson blant de store framtidshåpene i svensk langrenn. Selv om 23-åringen fikk store deler av forrige sesong ødelagt på grunn av skaden, ser hun frem mot å gå fort i skiløypa senere i år.

23-åringen advarer Therese Johaug, som var overlegen forrige sesong, om at hun burde være bekymret for det svenske laget.

– Ja, jeg synes det. Vi er mange sterke jenter på landslaget, som er motiverte. Man skal ikke slappe av på tronen, da er det lett å bli knuffet ned. Men Therese slapper ikke av. Hun jobber hele tiden, det er i hvert fall signalene som sendes ut, sier hun til Aftonbladet.

Bytter lag



Før årets sesong har Andersson skiftet klubb fra Sollefteå til Charlotte Kallas Piteå.

– I løpet av de siste årene har mange i Piteå Elit tatt store klyv framover i sine karrierer. Klubben har en herlig framoverrettet innstilling og bred kompetanse i lagbygging som jeg vil være en del av, sier Andersson i en pressemelding.

Foruten Charlotte Kalla holder også sprinteren Jonna Sundling til i Piteå.