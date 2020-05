Tirsdag ble det kjent at Therese Johaug skall løpe 10.000 meter under «Impossible Games» på Bislett 11. juni.

«Impossible Games» er et coronatilpasset stevne, og skal være et slags substitutt for tradisjonsrike Bislett Games.

Onsdag skriver Nettavisen at Johaug har planlagt Bislett-deltakelse i et halvt år. De planene har hun valgt å holde tett til brystet.

– Det var ikke vits å brøle ut det med det første. Det kommer alltid en pressekonferanse der man fikk sagt det, forteller Johaug til Nettavisen.

VM-krav er målet

31-åringen fra Dalsbygda ble kontaktet av Bislett-arrangørene allerede i fjor høst. Johaug sier at hun ikke trengte lang betenkningstid for å takke ja til forespørselen.

F.v.: brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen, Therese Johaug og Amalie Iuel skal konkurrere på Bislett Stadion 11. juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg hadde veldig lyst til det da jeg fikk tilbudet om å få være med på Bislett Games. Det å få oppleve den stemningen hadde jeg veldig lyst til. Jeg bestemte meg veldig tidlig, sier hun.

Johaug skal forsøke å klare VM-kravet på 31 minutter og 50 sekunder. Selskap på banen får hun av langdistanseløperen Sondre Nordstad Moen, som skal løpe hele 25.000 meter på Bislett.

Femte raskest gjennom tidene

Johaug skulle etter planen ha løpt 10.000 meter under friidretts-EM i Paris i sommer, men den planen gikk i vasken da mesterskapet ble avlyst som følge av viruskrisen.

Langrennsstjernen tok NM-gull på nettopp 10.000 meter i fjor, og med tiden 32.20,86 var hun kvalifisert til å løpe distansen i EM. Johaugs tid er den femte raskeste tiden av en norsk kvinne på distansen. Likevel er det en lang vei opp til Ingrid Kristiansens rekord på 30.13,74.

Blant annet skal brødrene Ingebrigtsen og Karsten Warholm også i aksjon under «Impossible Games» 11. juni.