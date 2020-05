Svensk trenerveteran: – Norge skal nok ikke være så høye på pæra

Stina Nilsson (26) er en av Sveriges aller største langrennsstjerner. Derfor var overraskelsen stor da hun i vinter offentliggjorde at hun bytter idrett fra langrenn til skiskyting.

Tyskeren Wolfgang Pichler, som siden 90-tallet har vært trener på det svenske skiskytterlandslaget, er overbevist om at Nilsson kommer til å heve det svenske laget.

Han tror stjernens inntog kan gjøre svenskene til en maktfaktor innen skiskyting.

– Ikke umulig. Norge får passe seg. Jeg tror de er nervøse som faen nå. Jeg har notert meg at mange nordmenn uttaler seg skeptisk til Sveriges treningsmetoder. Hvorfor fokuserer de ikke på sitt? De er nordmenn, vi er svensker. Vi er ulike. Fokuser på deres eget, så fokuserer vi på vårt, sier han til Aftonbladet.

Les også: Skytetreneren om Stina Nilsson: Ingen andre i verden gjør dette



Erter Norge



Pichler ga seg som landslagssjef i skiskyting etter VM på hjemmebane forrige vinter. Det betyr ikke at han har sluttet å følge laget.

Tyskeren, som ikke legger skjul på at han liker å erte nordmennene, mener Norge har et lillebror-kompleks.

Stina Nilsson sammen med skytetrener Jean-Marc Chabloz under pressetreffet med Sveriges skiskytterlandslag på Skiskytingsstadion i Östersund. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

– Kanskje litt. Jeg ler når jeg leser deres uttalelser. Jeg tror Norge er redde for Sverige, sier han til Aftonbladet.

Og fortsetter:

– De har Therese Johaug som sin store superstjerne innen langrenn, men hvem var det som vant i Oslo? Jo, Frida Karlsson. Og hvem vant stafetten i VM senest? Jo, Sverige. I skiskyting ser vi samme trend: Sverige slo Norge i herrenes og kvinnenes stafett i OL. Så Norge skal nok ikke være så høye på pæra, sier han.

Les også: Ribbeinsbrudd for Nilsson

– Så «himla» kult



Pichler har tidligere uttalt at Stina Nilsson trenger to år på å bli skikkelig god i sin nye idrett. Samtidig mener han at skiftet kan bli svært lukrativt for svensken.

– Sporten er veldig stor. Det er mer penger og mer berømmelse (enn i langrenn). Skiskyting er klart størst av vintersportene i Tyskland, Russland og Sentral-Europa. Hun kan tjene veldig mye penger, sa han til Expressen.

Da det ble kjent at Nilsson bytter idrett, uttalte den svenske stjerna følgende:

– Jeg har alltid visst at jeg kommer til å satse på skiskyting. Det ser så «himla» kult ut, sa hun.

Les også: Forsvarer svenske langrennstrenere: – De har fått mye «skitt»

Den svenske trenerveteranen Wolfgang Pichler tror Stina Nilsson trenger to sesonger på seg til å hevde seg helt i toppen. Foto: Pontus Lundahl/tt / NTB scanpix

Tøft valg



Maiken Caspersen Falla mister sin hovedkonkurrent gjennom mange år når Nilsson bytter idrett.

– Det er et tøft valg Stina har gjort, men også litt kult, for hun gjør jo det som er riktig for henne, har Falla uttalt til NTB.

Falla synes det har vært veldig gøy og inspirerende, og ikke minst motiverende å ha hatt Nilsson som konkurrent i langrennssporet gjennom mange knivskarpe dueller.

– Jeg ønsker Stina lykke til og håper virkelig at hun lykkes med skiskyting også. Og om ikke er hun selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake, sa Falla.