Svenskekongen reagerer på dopingskandale: – Uakseptabelt

Svensk idrett har de siste ukene vært rystet etter at to profilerte idrettsutøvere avla positive dopingprøver. Først ble den OL-klare bryteren Jenny Fransson tatt med et anabolt steroid i kroppen.

Få dager senere kom det frem at langdistanseløperen Robel Fihsa, som før jul ble europamester i terrengløp, hadde blitt dopingtatt.

Begge sakene har fått enorm oppmerksomhet i svenske medier.

– Veldig leit



Nå rykker Sveriges kong Carl Gustaf ut og snakker om dopingsakene i et intervju med Aftonbladet.

Han mener sakene ødelegger gleden med idretten.

– Det er uakseptabelt. Sånt skal ikke skje. Det er veldig leit for svensk idrett. Vi må forsøke å finne ut av det her på best mulig måte, sier han.

Den svenske kongen mener utøverne kun har seg selv å takke for at de har benyttet dopingmidler.

– Det er synd at de gjør det. Hele deres karriere og deres fremtid blir forstyrret og ødelagt. Det er ingen som vil omgås slike mennesker, sier han.

Tok OL-bronse



Etter at det ble kjent at Fransson hadde testet positivt på et anabolt steroid, tok den svenske bryteren til Instagram.



Bryteren Jenny Fransson har avgitt positiv dopingprøve. Foto: Jessica Gow/tt/tt / NTB scanpix

Fransson selv avviser å bevisst ha tatt ulovlige midler og hevder noen har puttet det i drikken hennes.

– Torsdag falt hele mitt liv sammen. Alt jeg har kjempet for og alt jeg står for. Hvem jeg er og hvem jeg vil bli, skrev hun i et innlegg.

Fransson var allerede tatt ut til sommerlekene i Japan. Veteranen tok OL-bronse under OL i Rio i 2016, og i fjor høst ble det sølv under VM i Kasakhstan.

– Jenny blir permanent borte fra OL-troppen og vi kommer til å ta fra henne støtteprogrammet «Topp och Talang», uttalte virksomhetssjef i den svenske olympiske komité (SOK), Peter Reinebo, da dopingssaken ble kjent.

Gullvinneren fra EM i terrengløp, Robel Fsiha, er midlertidig utestengt for doping. Foto: Pedro Rocha / AP Photo / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Skylder på forkjølelse



Til den svenske avisen Expressen sier Fisha, som opprinnelig kommer fra Eritrea, at han ikke har dopet seg.

– Jeg vet ingenting. De sier at det er doping, men jeg har bare spist en tablett mot forkjølelse. Bortsett fra dette spiser jeg ingenting.

Fisha, som tok EM-gull i terrengløp i desember, er midlertidig utestengt etter å ha levert den positive dopingprøven. Før jul vant han EM-gull i terrengløp. Da løp han i konkurranse med blant andre Filip Ingebrigtsen og Didrik Tønseth. Den positive prøven ble avlagt 25. november, altså 13 dager før han tok EM-gull.

Langdistanseløperen har frist til 14. februar med å svare på om han vil ha B-prøven analysert.