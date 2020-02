De ble kalt «The Busby Babes», Manchester United-laget til manager Sir Matt Busby, som var på vei tilbake til England etter å ha spilt europacup-semifinale mot Røde Stjerne i Beograd i 1958.

Flyet hadde mellomlandet i Munchen for å etterfylle drivstoff, men i det tette snødrevet den februar-dagen hadde piloten måttet gi opp å ta av igjen to ganger. På det tredje forsøket gikk det galt og flyet krasjet under avgang i enden av rullebanen.

Manchester United-keeper Harry Gregg ble kalt «helten fra München» etter den tragiske ulykken i 1958. Foto: PA via AP / NTB scanpix. Foto: NTB scanpix

Målvokter Harry Gregg var selv lettere skadet og hadde kommet seg trygt ut av den brennende flykroppen. Flere av hans medspillere var ikke like heldige.

Hørte barneskrik

Han hørte barneskrik fra flykroppen, men ble advart mot å dra inn igjen. Flyrestene kunne eksplodere når som helst. Nord-iren ignorerte dette og dro inn og fant er skrikende 20 måneder gamle baby, og hennes gravide mor, Vera Lukic og fikk båret dem ut og i trygghet.

Reddet lagkamerater og manager

– Harry var en fantastisk målvokter, men han var først og fremst et utrolig menneske. Jeg er stolt over å ha vært hans lagkamerat, sier klubblegende sir Bobby Charlton i en uttalelse etter dødsfallet.

Bobby Charlton vet bedre enn noen hva han snakker om, for han kan også takke Gregg for at han fortsatt er i live. Gregg trakk Charlton i sikkerhet bort fra flyvraket, i tillegg til Dennis Viollet og Jackie Blanchflower. Også manager Matt Busby overlevde trolig takket være Greggs innsats.

Charlton er i dag den siste gjenlevende spilleren som var med i ulykken. Han var kaptein da Manchester United som første engelske lag vant den europeiske serievinnercupen ti år senere i 1968. Harry Gregg la opp sin fotball-karrière samme år etter å ha slitt med skader i flere år.

– For alle de tingene Harry fortalte om den natten i Munchen, for meg vil han alltid bli husket som et heroisk menneske. Det er utrolig å tenke på at han kun 13 dager etter den tragiske ulykken spilte i en cupkamp mot Sheffield Wednesday, sier Charlton, ifølge The Guardian.

Målvokteren holdt i tillegg buret rent i cup-semifinalen, som var den første kampen United spilte etter ulykken.

Hadde dårlig samvittighet

Gregg ble hyllet for sin heroiske innsats den natten i Munchen, men mente selv at han kun gjorde sin plikt. Ifølge united.no bar han på mye dårlig samvittighet for at han selv overlevde mens flere lagkamerater døde. Det tok 40 år før han klarte å snakke ut om ulykken der 23 mennesker mistet livet, blant dem åtte Manchester United-spillere.

– Jeg ville løyet om jeg fortalte at jeg tenker på det hele tiden. Da ville jeg helt ærlig blitt gal , sa Gregg til BBC i 2018 i forbindelse med 60-års markeringen for ulykken.

Gregg ble verdens dyreste målvokter da han ble kjøpt av Manchester United fra Doncaster Rovers året før ulykken, for 25.000 pund. Gregg ble kåret til turneringens beste keeper da han spilte for Nord-Irland i VM i Sverige i 1958.

Han sovnet stille inn på sykehus, omgitt av sin nærmeste familie. Gregg ble 87 år gammel.