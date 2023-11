Etter den kalde krigen, da verden så ut til å stabilisere seg, kuttet USA i militærbudsjettet. De beholdt likevel evnen til å kjempe mot to fiender samtidig. Dette viste de etter terrorangrepet 11. september 2001, da de invaderte både Afghanistan og Irak.

Men nå er truslene annerledes, og ifølge Raphael Cohen, analytiker ved den amerikanske tenketanken Rand Corporation, har ikke USA denne kapasiteten lengre.

I alle fall ikke når fiendene er stormakter som Russland og Kina , og de i tillegg begynner å samarbeide, sier analytikeren til Business Insider.

Obama endret doktrinen

USAs kriger i Midtøsten på tidlig 2000-tallet satte sine spor på amerikansk økonomi. I 2009 revurderte de derfor sin militære doktrine, som har blitt videreført fra Barack Obama , til Donald Trump og nå Joe Biden.

Pentagons nasjonale forsvarsstrategi fra 2022, forplikter nå USA til å kunne «vinne i konflikt», men likevel «avskrekke opportunistisk aggresjon andre steder».

Men tidligere i år konkluderte en kommisjon, oppnevnt av den amerikanske kongressen, at USA i fremtiden må forberede seg på å kunne krige mot både Russland og Kina samtidig.

I kommisjonens rapport pekes det blant annet på at USA må utvide sine konvensjonelle styrker, knytte tettere bånd med allierte, og forbedre programmet knyttet til moderniseringen av det amerikanske atomarsenalet, for å stå imot fremtidens trusler.

Også analytiker Cohen mener USA er nødt til å kraftig øke forsvarsbudsjettet og utvide hele det amerikanske militæret hvis de selv skal kunne kjempe mot to fiender samtidig. Men det er ikke den eneste løsningen mener han.

USA er mer avhengig av allierte

Cohen mener USA i planlegging av muligheten for en ny verdenskrig, må se på hele det globale bildet.

Før var USAs fiender splittet, men nå ser man mer og mer samarbeid mellom Kina, Russland, Iran og andre amerikanske motstandere. De deler våpenteknologi og oppretter nye allianser. Dette fører til at de utgjør en større trussel.

I et verst tenkelig scenario, hvor flere av USAs fiender angriper samtidig, er derfor USA mye mer avhengig av sine allierte enn tidligere.

For eksempel europeiske allierte mot Russland, Israel i Midtøsten og Australia og Japan i Stillehavsregionen.

I forberedelsen av et slikt scenario har også Ukraina-krigen vært en viktig lærdom, mer Cohen.

For eksempel har både Russland og Ukraina brukt opp enorme mengder ammunisjon så langt i krigen, noe som forsterker behovet for USA for å øke kapasiteten i forsvarsindustrien for å kunne støtte allierte.

– Det er fortsatt et dyrt forslag, men rimeligere enn en storveies utvidelse av det amerikanske militæret, sier Cohen til Business Insider.