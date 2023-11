I Polen har den PiS-utnevnte skolesjefen Barbara Nowak kommet med sjokkerende uttalelser om svenske barnehager.

Nowak, som er skolesjef for den sørlige provinsen Małopolska i Polen, hevder Sverige driver med massemisbruk av førskolebarn på tilrettelagte «onanirom».

Det skriver Euronews.

Se video: Ypper til slåsskamp: – Løft på rumpa di!

Sveriges ambassade: – Absurd

– På svenske førskoler er det spesielle rom hvor læreren tar med et barn og onanerer dem. Slik lærer de at de også kan onanere på egenhånd, sier Nowak i et intervju med nyhetsnettstedet Wirtualna Polska, gjengitt av Euronews.

Nowak hevder videre at hun har fått denne informasjonen fra «pålitelige kilder». Blant annet fra en polsk kvinne som har jobbet i en svensk barnehage og som ble «skremt» av denne påståtte praksisen.

Det samme nyhetsnettstedet har i en egen artikkel skrevet at de etter å ha undersøkt saken har funnet ut at påstandene var «fullstendig tull».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Også den svenske ambassaden i Warszawa måtte gripe inn for å avkrefte Nowaks påstand.

– Det har dukket opp absurde og usanne påstander om svenske barnehager. Det er beklagelig at desinformasjon om Sverige spres på denne måten. På dette tidspunktet er det verdt å huske hvor viktig det er å sjekke fakta og se etter pålitelige informasjonskilder, skriver ambassaden på X, tidligere Twitter.

Utnevnt av ytre-høyre

Nowak har blitt utnevnt av regjeringspartiet Lov og Rettferdighet (PiS). Partiet hører til på ytre-høyre-siden i politikken og har gått hardt ut i kampen mot «kjønnsideologi» og har omfavnet anti-LHBT-retorikken som hevder liberal «wokeness» forsøker å seksualisere barn.

I august vedtok partiet en lov som forbyr organisasjoner å fremme «seksualisering av barn» i skoler og førskoler i Polen.

Etter valget i Polen 15. oktober i år klarte ikke PiS å oppnå absolutt flertall for å danne ny regjering.

Opposisjonen, ledet av Donald Tusk, lederen for det liberale partiet Borgerplattformen, tar over makta.