Den franske presidenten Emmanuel Macrons (45) kone, Birgitte Macron (70), har flere ganger delt sine tanker om den tidligere førstedamen i USA, Melania Trump (53). I et intervju med det franske ukebladet Paris Match gjentar hun sin beundring for Donald Trumps (77) kone.

– Melania Trump er veldig skjønn. Men hun har overtaket på mannen hennes, sier Macron, ifølge Newsweek.

Avslører kode

Birgitte Macron forteller at hun møter mange av førstedamene fra verden rundt, gjerne for en kopp med te hvis de er i Paris. Nå avslører hun trikset Melania Trump bruker for å styre mannen.

– Når de er i selskaper tapper hun på klokken sin og mannen hennes forstår at det er tid for å gå. Og han adlyder. Hun har en sterk personlighet, fortsetter Macron.

Den franske førstedamen, Birgitte Macron, har tidligere beskrevet Melania Trump som «faktisk veldig morsom». Foto: REUTERS/Claudia Greco

Maktforholdet mellom den amerikanske presidentkandidaten og hans kone er kanskje ikke så likefremt som Macron fremstiller det denne gangen. Tidligere har hun snakket om Melania Trumps ufrihet som førstedame.

– Hun kan ikke en gang åpne et vindu i Det hvite hus. Hun kan ikke gå ut. Hun er mye mer begrenset enn meg. Jeg går ut i Paris hver dag, sa hun til Le Monde.

Oppsiktsvekkende fravær

Fraværet av Melania Trump i mannens valgkamp og rettssakskavalkade har dette året vekket oppsikt.

Da Donald Trump stilte i retten for å bli konfrontert med 37 tiltalene i den såkalte dokumentsaken mot ham i sommer, fant han trøst i familie, venner og hans hengivne tilhengere.

Men hans kone var ikke å se. Det fikk flere til å heve øyenbrynene.

Donald og Melania Trump står sammen med resten av Trump-familien i begravelsen til den tidligere presidentens søster, Ivana. Foto: AP/Julia Nikhinson

– Amerikanere er vant til å se at konene til politikere bokstavelig talt står ved deres side gjennom skandaler og kriser, fortalte Katherine Jellison, en professor ved universitetet i Ohio som har spesialisert seg på amerikanske førstedamer.

Melania var heller ikke til stede da Trump i april møtte i retten i den såkalte hysjpenge-saken i april. I den er han tiltalt på 34 punkter for å angivelig ha forfalsket regnskap, blant annet ved uriktig bokføring av betaling av såkalte hysjpenger til to kvinner og en dørvakt ved Trump Tower.

– Så Melanias fysiske fravær under ektemannens nylige offentlige opptredener legges spesielt godt merke til, fortsetter hun.

Daværende president Donald Trump og førstedame Melania fotografert under et juleselskap i Palm Beach i Florida i 2019. Foto: Andrew Harnik / AP/NTB

Ingen kommentar

En annen ting som legges merke til er at Melania Trump enda ikke har kommentert eller uttalt støtte til mannen etter at søksmålene har kommet opp i retten.

Den tidligere førstedamen gjorde en av ytterst få opptredener da Donald Trumps søster ble gravlagt denne fredagen.

I oktober avslørte Donald Trump i en tale til det republikanske partiet i California at Melania har kritisert dansingen og historiefortellingen hans for å være «upresidentiell».