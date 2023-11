– På generell basis er det utfordrende å blande sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Hva skal folk tro på? sier Robert Steen til Bygg.no, gjengitt av Dagsavisen.

Han tror diskusjonen om «Makta» vil komme, men først når serien er vist i sin helhet. Basert på det han hittil har sett om sin far, er han ikke bekymret for hva som vil komme, men advarer om slagside i kjølvannet av «fake news».

– Jeg har jo levd dette livet, og det er ikke noe som kommer som jeg ikke allerede er kjent (med), så nervøs er jeg ikke. Men det er ikke nødvendigvis julaften når nye episoder kommer heller, forteller Robert Steen.

– Reiulf Steen var ikke bare en drukkenbolt

Bildet er fra Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo 20. april 1975, og viser partileder Reiulf Steen (t.v.) og statsminister Odvar Nordli. Foto: Henrik Laurvik / NTB

Han ble rikskjendis som helsebyråd under Raymond Johansen da pandemien herjet. I dag er han administrerende direktør i Bygghåndverk Norge.

Blant dem som har vendt tommelen ned for TV-serien, er tidligere statsminister i Arbeiderpartiet, Thorbjørn Jagland. Etter at de første episodene var vist, gikk han i strupen på NRK og serieskaperne.

– Unnskyld meg, men jeg ser ikke det geniale med konseptet. Reiulf Steen var ikke bare en drukkenbolt, og slett ikke en livsfjern tåkefyrste. Mitt ønske er at flere har mot til å sette spørsmålstegn ved det etiske i at Arbeiderpartiets fremste ledere blir fremstilt slik under vignetten «løgn og dårlig hukommelse», skrev Jagland i et Facebook-innlegg.

– Jeg visste ikke at det sto sånn til

Men ikke alle er like kritiske til «Makta». Gro Harlem Brundtland spiller en sentral rolle i maktkampen i Arbeiderpartiet på 1970- og 80-tallet. Hennes første reaksjon etter å ha sett to episoder av serien, er positiv.

– Jeg var jo lettet fordi det var ganske bra. Og jeg kjente meg igjen, forteller den tidligere «landsmoderen» til NRK. Hun er spesielt imponert over skuespilleren Kathrine Thorborg Johansen, som spiller rollen som Gro Harlem Brundtland.

Frp-profil Carl I. Hagen er overrasket over det som kommer fram i «Makta»

– Jeg visste ikke at det sto sånn til. Det var ikke mitt inntrykk på den tida. Jeg hadde alltid et godt og ryddig forhold til Reiulf Steen. Det framstår for meg som overdrevent, sier Hagen til Dagbladet.

«Det har ikke vært et mål å etterstrebe virkeligheten»

Frps tidligere partileder, Carl I. Hagen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Han er spesielt fascinert av skildringen av hvordan noen få mennesker har mye makt.

– Det er som Aps mangeårige og mektige partisekretær Håkon Lie sa det: «Noen av oss har snakket sammen». Da visste alle at slik ble det. I serien får vi se hvem disse noen var på den tida, forteller den tidligere Frp-formannen.

Produsentene av TV-serien, Vilje Kathrine Hagen og Camilla Brusdal, har svart på deler av kritikken mot serien i et skriftlig tilsvar til VG:

«Vi har forståelse for at ikke alle kjenner seg igjen eller er enig i fremstillingen av ulike karakterer i «Makta». Serien er en fiksjonsserie basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse. Det har ikke vært et mål å etterstrebe virkeligheten eller rekonstruere faktiske hendelser akkurat slik de skjedde.»

– Odvar Nordli var slett ingen bygdetulling

Anders Baasmo spiller tidligere statsminister Odvar Nordli. Han tar kritikken med «knusende ro», og mener serien bidrar til at seerne kommer tettere på maktkampen og hvordan makt utøves.

– Odvar Nordli var slett ingen bygdetulling. Han kunne formulere i én setning det intellektuelle måtte skrive tusen ord for å komme fram til, gjerne under tvil, sier Baasmo til Hamar Arbeiderblad.

Den norske dramaserien er produsert av Motlys og Novemberfilm. Serien består av tolv episoder fordelt på to deler. Første del vises høsten 2023, og andre del fra januar 2024. TV-serien har begeistret flere anmeldere.

Ifølge Medier24 fulgte 840.000 den første episoden, mens snittet på de fire første episodene ligger på om lag 700.000 seere.