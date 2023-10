– De har retten til selvforsvar, og jeg erkjenner at det å forsvare seg mot krigføring fra et så tett befolket område som Gaza er veldig krevende. Det kommer fortsatt raketter fra Gaza mot Israel, det fordømmer vi, sa Jonas Gahr Støre til NRK i søndag.

– Så heter det i folkeretten at det må være forholdsmessig, og det skal tas hensyn til sivile. Den streken er langt overgått nå, fastslo statsministeren.

Listhaug: – Dessverre går det ut over uskyldige

Fremskrittspartiet har lang tradisjon for sterk støtte til Israel, en tradisjon også videreført under Sylvio Listhaugs ledelse.



– Er du uenig i det Støre sier?

– Jeg registrerer at de fleste andre europeiske land, og alle andre nordiske har en annen tilnærming til dette enn Norge. Jeg tror alle sammen uavhengig av alt synes det er grusomt å se disse bildene fra Gaza, at uskyldige mennesker blir rammet. Men Israel har rett til å forsvare seg etter et sånt angrep og dessverre så går ut over uskyldige mennesker, svarer Frp-leder Sylvi Listhaug.

– Det er jo det som er problemet - at det Hamas gjorde, de visste veldig godt hvordan det kom til å bli, likevel så gjorde de det fordi hatet mot Israel er mye større enn omsorgen for egen befolkning. Sånn som Hamas har forsvart seg, så bruker de sivilbefolkningen som levende skjold, fortsetter Listhaug overfor ABC Nyheter.

– Må bli vurdert internasjonalt

Siden 7. oktober har 8306 palestinere mistet livet i Gaza som følge av konflikten mellom Israel og Hamas, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene i Gaza. Tallene er ikke bekreftet av andre, men de blir regelmessig referert til av FN. Nesten 3500 av dem som har omkommet er barn. Ifølge Redd Barna dør ett barn hvert 15. minutt i Gaza.

Palestinere sørger over tapet av et barn i familien etter israelske bomber slo ned i byen Khan Younis søndag. Foto: AP Photo/Fatima Shbair

– Hvor mange barn skal dø for at du skal fordømme Israels handlinger?

– Det er ikke opp til meg eller oss å bedømme det, sier Listhaug.

– Hva skal til for at Frp sitt standpunkt endres til å fordømme Israels handlinger?

– Det er jo noe som må bli vurdert internasjonalt. Det jeg ser er at svært mange europeiske land som jeg mener vi skal sammenligne oss med, uttaler seg ikke på den måten, heller ikke nordiske land. Så tror jeg at alle synes det er grufullt å se bilder fra Gaza uansett hvilken bakgrunn man har, sier Listhaug.

Listhaug refererer til avstemningen der Norge stemte for FN-resolusjonen om en umiddelbar humanitær våpenhvile mellom Israel og Hamas. Resolusjonen ble vedtatt med over de 2/3 stemmene som var nødvendig. Sverige, Danmark, Island og Finland var blant landene som avsto fra å stemme fordi resolusjonen ikke inneholdt en eksplisitt fordømmelse av Hamas.

Listhaug vil likevel kritisere israelske myndigheter for manglende vilje til å slippe inn humanitær hjelp til Gaza.

– De må få mat, de må få medisiner, og de må få inn det som er nødvendig for at folk faktisk kan få overleve, understreker hun.

– Handler om retten til å forsvare seg

– Så Frp skal ikke ta stilling til spørsmålet om fordømmelse før det er avgjort internasjonalt?

– Vi mener at Norge bør være en del av resten av Europa og Norden. At vi bør ha den samme linjen som de. Ikke en helt annen linje som det er få andre sammenlignbare land med Norge som er på.

– Så du vil ikke si noe om hvor mange barn som skal drepes før...?

– Nei, nå må du være litt seriøs. Det er ikke sånn dette fungerer. Jeg aksepterer ikke premisset for spørsmålet. Selvsagt tror jeg absolutt alle ønsker at så få som mulig, og helst ingen, barn skal lide. Men dette handler altså om et land som er utsatt for det verste terrorangrepet som verden har sett på veldig mange år og deres rett til å forsvare seg.

Listhaug sier til ABC Nyheter det er bemerkelsesverdig hvor lite fokus det er på hvorfor Israel handler som de gjør og mener at ansvaret ligger hos Hamas.

– Det handler altså om hele Israels eksistens og jødene sin mulighet for å beholde landet sitt i denne regionen, fortsetter hun.