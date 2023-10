Da den demokratiske senatoren for California, Dianne Feinstein (90), døde 29. september i år, kom spekulasjonene om Meghan, hertuginne av Sussex (42), var den som skulle erstatte henne.

Hertuginnen, ofte fortsatt kalt bare Meghan Markle, har etter at hun og prins Harry brøt med den britiske kongefamilien og flyttet til USA, vært uttalt samfunnsengasjert.

Nylig gikk for eksempel hun og prins Harry ut på en paneldebatt i New York og advarte unge mot sosiale medier og etterlyste bedre regelverk.

Nå er det klart at Meghan ikke kommer til å erstatte Feinstein, og det har heller aldri blitt bekreftet at hertuginnen har politiske ambisjoner.

Meghan Markle og prins Harry under paneldebatten om mental helse i New York. Foto: Evan Agostini / Invision / AP / USA

Men ubekreftede meldinger som flere medier, deriblant The Mirror, har skrevet om, hevder Meghan har drevet med networking med høytstående demokrater, for å etter hvert kunne lansere sin egen politiske karriere.

Men hvordan hadde hun klart seg?

– Jeg har ingen som helst tro på henne som politiker, sier USA-ekspert Eirik Bergesen til ABC Nyheter.

– Men det sa jeg om Trump også, så man vet aldri.

Men ifølge Bergesen virker Meghan for polariserende, og som en person som splitter begge leirene i amerikansk politikk. Det er et dårlig utgangspunkt for en politisk karriere.

– I tillegg er ikke Hollywood særlig populært i amerikansk politikk. Man skulle kanskje tro det betydde noe, men det gjør det ikke, legger han til.

Mener Meghan har for «tynn hud»

Utenlandske eksperter er også lunkne til ideen.

Angela Levin, en ekspert på den britiske kongefamilien, har til Sky News Australia uttalt at Meghan ikke kan bli politiker fordi hun «har for tynn hud», og aldri i verden ville gitt fra seg tittelen sin som hertuginne, noe hun mest sannsynlig måtte ha gjort.

Underholdningsekspert Mark Boardman mener ifølge OK! Magazine at det kan bli sett på som en positiv karriereprogresjon for hertuginnen.

– Sussexene har et veldig sterkt forhold til Kennedy-familien og andre mektige navn som Oprah Winfrey. Hvis Meghan skulle gå inn i politikken, ville det vært som en ung senator, noe som kan sees på som en positiv karriereprogresjon, sier Boardman.

Dette fordi det vil kunne spille positivt inn på hennes status, forbindelser og politiske innflytelse.

Men underholdningseksperten advarer om at det kan gjøre forholdet til andre, og da kanskje særlig mannen Harry, mer anstrengt.

Bergesen: Naturlig at navn som Meghan diskuteres

I et land som USA er det overraskende lite kjendiser i politikken, mener Bergesen. Spesielt siden det er direktevalg til Kongressen, og man ikke trenger å gå igjennom en godkjennelsesprosess i partiet for å stille.

USA-ekspert Eirik Bergesen. Foto: Kristoffer Myhre / Brand People

Donald Trump som president og Arnold Schwarzenegger som guvernør i California betegnes ofte som unntakene, sier Bergesen. I tillegg til at tidligere guvernør i Minnesota, Jesse Ventura, hadde en veldig kjent wrestling-karriere bak seg før han ble guvernør.

Men USA-eksperten påpeker at det er «enklere» å være guvernør enn en kongressrepresentant.

– Som guvernør kan du sette bort mye av jobben til folk som kan det, mens en kongressrepresentant må gjøre mye mer selv. Det forhindrer nok en del kjendiser fra å gå den veien, sier han.

Men til tross for det synes Bergesen det er naturlig at navn som Meghan dukker opp.

– Det er ikke unaturlig å diskutere kjendiser i politikken. Ta for eksempel Volodymyr Zelenskyj i Ukraina, sier Bergesen, og viser til den ukrainske presidenten som var en skuespiller som spilte president i en TV-serie før han bestemte seg for å virkeliggjøre det.

– Det har jo åpenbart gått bra, legger han til.

– Det er interessant med slike personligheter i politikken, og hvordan det kan overkjøre erfaring. Det viser at politikk er mer enn en ti punkts plan.

På demokratisk side har navn som Oprah Winfrey og Michelle Obama tidligere blitt nevnt som presidentkandidater. Begge to ville hatt gode vinnersjanser, mener Bergesen, men hittil ser det ut til at det blir med tanken.

Mener Springsteen kan forene USA

Det har også blitt spekulert i om Meghan vil ta standpunkt under neste års presidentvalg, og samtidig velge side.

Men skulle Meghan gå inn i politikken på for eksempel demokratenes side, tar hun samtidig et aktivt valg om å skyve fra seg halve den amerikanske befolkningen. Det er ikke PR-ekspert Eric Schiffer sikker på er hennes mål.

– Hun må bestemme seg for hva hennes mål er for fremtiden. Er hun interessert i å bygge merkevaren sin for et størst mulig publikum og være inkluderende, eller er hun interessert i å fremmedgjøre 50 prosent av amerikanerne ved å ta en posisjon som vil endre folks perspektiv om henne? sier Schiffer til Newsweek.

– Men vil det kunne gagne Biden på noe vis å få henne med på laget?

– Nei, jeg tror ikke det vil ha mye å si fra og til, sier Bergesen.

– Hadde det derimot vært Taylor Swift eller Bruce Springsteen, så hadde det vært noe annet, legger han til.

Særlig Bruce Springsteen mener Bergesen ville hatt en genuin sjanse til å forene USA.

Bruce Springsteen er godt likt av både demokrater og republikanere, mener Bergesen. Han har mulighet til å forene USA, sier han. Foto: Scott Roth / Invision / AP

– Selv om han har lent seg mot demokratene, og ofte vært tydelig mot Trump, har han en slags arbeiderklasse-mentalitet og spiller en type musikk som betegnes som Americana (en løst definert musikalsk blandingsform som er ment å uttrykke kjernen i det amerikanske kulturelle særpreget, journ.anm.), som begge sider liker.

Også Taylor Swift-feberen har herjet godt i USA det siste året mens hun har reist landet rundt på turné. At hun nå har begynt å date Travis Kelce, en av USAs mest populære amerikanske fotballspillere, har ikke gjort henne mindre populær.