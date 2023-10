Arbeids- og inkluderingsministeren svarer nå at hun ønsker å rette større fokus mot inkludering i arbeidslivet og ikke bare på ytelser.

Den siste tiden har det vært mye debatt rundt arbeidslinja og ytelsesnivået i Norge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sin finanstale ved fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024 har ikke gått ubemerket hen, og mange har reagert på hvordan uføretrygdede, syke og andre vanskeligstilte opplever seg fremstilt. Blant annet har emneknaggen #jegharståttopp tatt av på X/Twitter, og spesioelt AAP-aksjonen har vært svært tydelige i sin kritikk av Vedums utsagn om at det «må det lønne seg å stå opp om morgenen».

Vedum svarte denne uka på kritikken.

– Det er lov å være kritisk, men de hører kun halve resonnementet. Vi er opptatt av at folk skal være i arbeid, og å få flest mulig i jobb, sa finansministeren til ABC Nyheter.

Brenna svarer: Mange utenfor arbeidslivet

Den nye arbeids- og inkluderingsministeren Tonje Brenna (Ap) har også blitt en del av debatten.

Hennes standpunkt er tydelig.

I en epost til ABC Nyheter svarer Brenna nå at man bør fokusere mer på inkludering i arbeidslivet, og ikke bare fokusere på ytelser:

– Å være i jobb er bra for den enkelte, og det er bra for samfunnet. Men hvis vi skal trygge de som ikke kan jobbe, både i dag og i lang tid fremover, så må mange nok jobbe. I dag står mange utenfor arbeidslivet, skriver Tonje Brenna.

– Vi har et mål om at flere uføre som kan jobbe litt i større grad skal kunne kombinere arbeidsinntekt med uføretrygd, utdyper hun.

Arbeidsmarkedstiltak

Brenna skriver at de hele tiden må vurdere om det er rom for forbedringer i systemet i dag, slik at man kan få enda flere med og gi trygghet til de som ikke kan jobbe.

Hun påpeker også at Regjeringen allerede gjør mye:

– Vi vil bruke nesten 11 milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak i 2024. Dette er ulike tiltak NAV tilbyr som hjelper folk å komme seg i jobb eller bidrar til at de kan beholde jobben, skriver hun.

NAV med ulike tiltak for å hjelpe folk med å kunne delta i arbeidslivet. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Den yngre generasjonen

Videre retter arbeids- og inkluderingsministeren problemstillingen mot den yngre generasjonen:

-Det er spesielt bekymringsfullt at det gjelder et økende antall unge. Vi må hjelpe flere av dem over i jobb eller utdanning, skriver hun.

Brenna sier videre at regjeringen har fått på plass en ungdomsgaranti:

– Den garanterer alle under 30 år som trenger hjelp til å komme i arbeid eller utdanning, en egen veileder og tilpasset og tett oppfølging fra NAV. NAV er også i gang med et forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge uføre, skriver Brenna.

Trengs et løft

Tonje Brenna skriver også at de selvfølgelig også skal ta vare på de blant oss som av ulike grunner ikke kan jobbe.

Rødt-representant Mímir Kristjánsson poengterte denne uka overfor ABC Nyheter han at selv om budsjettet øker, betyr det ikke at ytelsene gjør det. Det er fordi det blir flere som har rett på uføretrygd.

– Det ligger ikke en krone mer til trygda i dette budsjettet. Det som trengs er et løft der de laveste trygdene og pensjonene skal trappes opp minst til fattigdomsgrensa, skriver han.