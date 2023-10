I går ble det kjent at tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) i sitt svar til Stortingets kontrollkomité, hadde skrevet at hun aldri ble advart mot å foreslå gode venner og bekjente til fremtredende verv.

Under hele sin periode i regjeringen trodde Trettebergstuen at det var helt legitimt og i tråd med reglene for inhabilitet å spille inn navn og foreslå folk hun var inhabil overfor, til verv, så lenge noen andre sto for selve utnevnelsen.

– Hun har ved flere anledninger foreslått nære venner til andre styrer og verv

Denne forståelsen av regelverket og gjeldende praksis på øverste politiske nivå i Norge er ikke i tråd med hva statsminister Støre mener er innenfor å operere som statsråd. Derfor måtte hun også gå av som kulturminister.

– Hun har utnevnt to gode venner som hun er inhabil overfor, til verv i virksomheter i sin portefølje. Hun har også ved flere anledninger foreslått nære venner hun er inhabil overfor, til andre styrer og verv. Og dette har skjedd også etter advarsler fra departementet. Det dreier seg om viktige verv, med honorar opp mot 90.000 kroner, sa Støre da Trettebergstuens avgang ble kjent.

– Trettebergstuen har ikke en riktig beskrivelse av praksis

Da Støre ble kjent med sin tidligere statsråd påstand om at hun aldri ble advart, svarte han kategorisk at «det er feil.»

Nå kaster departementsråd Kristin Berge seg også inn i debatten. Til VG skriver hun at beskrivelsen Trettebergstuen gir av praksisen i departementet, er feil.

– Trettebergstuen har ikke en riktig beskrivelse av praksis. I departementet har vi praktisert at politikere kan foreslå navn, men hvis det er inhabilitet så skal de straks fratre og ikke være en del av vurderingene og beslutningen.

Foreslo nær venninne til viktig verv



Likevel grep ikke departementet inn da Trettebergstuen i januar 2023 foreslo sin nære venninne Tina Stiegler til styret for Den nasjonale scene i Bergen.

Stiegler har selv forklart på sosiale medier at hun gikk ut ifra at møtet kom i stand på bakgrunn av at habilitetsspørsmål var avklart, og at habilitetsspørsmål var opp til juristene i departementet å avklare.

Trettebergstuen har ikke ønsket å kommentere departementsrådens uttalelse før tidligst etter at høringen er gjennomført.

Komité-leder: «Overraskende opplysninger»



Leder i kontrollkomiteen, Peter Frølich (H), mener Trettebergstuens forklaring er interessant.

– Kontrollkomiteen undersøker rutinene i departementet. Da er det viktig å få fastslått fakta om hva som skjedde. Opplysninger som dette er interessante, men jeg vil avvente svarene som Støre og Trettebergstuen gir i høringen før jeg gir ytterligere kommentarer, sier Frølich til DN.

Også saksordfører Grunde Almeland (V) omtaler Trettebergstuens redegjørelse som «en rekke overraskende opplysninger, og det nyanserer bildet», ifølge TV 2.

Det er Stortingets kontrollkomite som nå skal undersøke rutinene i departementet, og fastslå fakta om hva som egentlig skjedde. En samlet vurdering fra komiteen er trolig ventet før jul.