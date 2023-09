I en tale til tenketanken American Enterprise Institute i Washington sa Braverman at FNs flyktningkonvensjon har utvidet definisjonen av «forfølgelse» og økt antallet mennesker som kvalifiserer til flyktningbeskyttelse.

FN -konvensjonen fra 1951 - det juridiske grunnlaget for beskyttelse av flyktninger over hele verden, som Storbritannia og rundt 150 andre land har ratifisert - nedfeller prinsippet om at stater som har undertegnet avtalen, må beskytte sivile som flykter fra konflikt eller forfølgelse.

Braverman sier at rettspraksis som følge av konvensjonen har senket terskelen slik at asylsøkere bare trenger å bevise at de står overfor «diskriminering» i stedet for en reell risiko for tortur eller vold.

Se video: Politiet sjokkerer: – Hun har begrenset verdi

«Giftig kombinasjon»

Braverman mener at innvandringen til Storbritannia har vært «for stor og for rask» de siste 25 årene, og at man har «tenkt for lite på integrering og konsekvensene for det sosiale samholdet».

– Ukontrollert innvandring, utilstrekkelig integrering og et misforstått dogme om multikulturalisme har vist seg å være en giftig kombinasjon for Europa de siste tiårene, sier Braverman.

– Multikulturalismen stiller ingen krav til innvandrerne om å integrere seg. Den har mislyktes fordi den tillot folk å komme til samfunnet vårt og leve parallelle liv i det. De kunne være i samfunnet, men ikke en del av det, fortsetter Braverman.

– Og i ekstreme tilfeller kan de leve liv som tar sikte på å undergrave stabiliteten og true sikkerheten i samfunnet. Vi lever med konsekvensene av denne svikten i dag. Du kan se det utspille seg i gatene i byer over hele Europa. Fra Malmö til Paris, Brussel og Leicester, sier Braverman.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

På dette arkivbildet fra 14. september 2020 er migranter i gummibåt i ferd med å nå land i nærheten av Deal på Englands sørøstkyst etter å ha krysset Doverstredet fra Frankrike. Foto: Ben Stansall / AFP / NTB

– Uholdbart

Braverman, som blir sett på som en mulig fremtidig leder for det konservative regjeringspartiet, etterlyste en global gjennomgang av tilnærmingen til innvandring, noe som sannsynligvis vil bli et sentralt tema ved det britiske parlamentsvalget neste år.

Braverman legger til: «Hvis de kulturelle endringene går for raskt og er for store, vil det som allerede var der, bli utvannet og til slutt forsvinne».

– På samme måte som det er en grunnleggende historisk regel at nasjoner som ikke kan forsvare grensene sine, ikke vil overleve lenge, er det en grunnleggende politisk regel at politiske systemer som ikke kan kontrollere grensene sine, ikke vil få folkets samtykke og dermed ikke vil bestå lenge, sier den britiske innenriksministeren.

Antallet personer som kan kvalifisere for asyl, har nådd et «uholdbart» nivå, og «det å være homofil eller kvinne og redd for diskriminering i hjemlandet er tilstrekkelig til å kvalifisere for beskyttelse», fortsetter Braverman.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Storbritannias statsminister Rishi Sunak taler under en pressekonferanse i Downing Street i London 7. mars 2023. Foto: Leon Neal / AFP / NTB

En prioritet

Den britiske regjeringen sier at FN-konvensjonen har vært et av de største juridiske hindrene for å håndtere mennesker som ankommer Storbritannia i småbåter og sende dem hjem eller til tredjeland som Rwanda.

Statsminister Rishi Sunak har sagt at det er en prioritet å stoppe ankomsten av småbåter over den britiske kanal fra Frankrike. Nesten 24 000 mennesker har blitt oppdaget på vei over kanalen i år, til tross for Sunaks løfte om å «stoppe båtene».

Menneskerettighetsforkjempere, opposisjonspolitikere og til og med noen medlemmer av hennes eget parti kritiserte Bravermans tale.

Stewart McDonald, parlamentsmedlem for det skotske nasjonalistpartiet, sier at hun viste «forferdelige, ekle og grusomme instinkter som er i strid med vanlig anstendighet».

Braverman mener at asylsøkere bør være forpliktet til å søke asyl i det første trygge landet de kommer til:

– De aller fleste har reist gjennom flere trygge land, og i noen tilfeller har de oppholdt seg i trygge land i flere år. Vi har skapt et system med et nærmest uendelig tilbud, som stimulerer millioner av mennesker til å prøve lykken, vel vitende om at vi ikke har kapasitet til å dekke mer enn en brøkdel av etterspørselen.