«De politiske karrierene til to av Norges mektigste kvinner er truet etter at det ble avslørt at ektemennene deres har handlet aksjer bak deres rygg».

Det skriver det amerikanske nyhetsbyrået Associated Press om aksjesakene som har preget det norske nyhetsbilde de siste ukene.

Stor oppmerksomhet

Associated Press er ikke alene, også The Guardian, ABC News, LA Times, og Bloomberg har fått med seg sakene.

«Sakene til de to kvinnene på hver sin side av den politiske skillelinjen er forskjellige, men forsvaret deres er mer eller mindre det samme: De sier at de ikke visste hva ektemennene drev med. Politiske motstandere krever at begge kvinnene går av», skriver LA Times.

Våre skandinaviske naboer har også skrevet om skandalene:

«Sindre Finnes er mistenkt for å ha foretatt mer enn 3 650 aksjetransaksjoner i løpet av sin tid som statsminister mellom 2013 og 2021. Finnes skal ha tjent 1,8 millioner kroner», skriver svenske Aftonbladet.

«Drama i norsk politikk: Hun kan være ferdig hvis hun lekket taushetsbelagt informasjon til ektemannen sin», melder danske Politiken.

Problematisk

Den anerkjente finansavisen Bloomberg gikk på sin side ut med en kritisk artikkel med tittelen «Aksjehandlende ektefeller besudler Norges rene selvbilde».

Artikkelen antyder at disse hendelsene setter spørsmålstegn ved Norges rykte som et foregangsland i åpenhet og transparens.

Samtidig publiserte Financial Times en artikkel med overskriften «Interessekonflikter herjer med norske politikere».

Avisen påpeker at dette er spesielt problematisk for Høyre, etter at partiet nettopp har vunnet et valg og blitt det største partiet i Norge for første gang på nesten et århundre.

«I et land der de er stolte av sin høye tillit til politikk og politikere, skaper Solbergs innrømmelse problemer for Høyre», skriver avisen.