Representant Matt Gaetz i USA stiller et ultimatum til lederen i Representantenes hus, Kevin McCarthy, i kjølvannet av at han vil åpne riksrettssak mot president Joe Biden.

Under en pressekonferanse tirsdag kunngjorde McCarthy at han «instruerer komiteene i Representantenes hus om å innlede en formell riksrettssak» mot presidenten etter flere måneder med republikanske etterforskninger av korrupsjonsanklager mot Biden.

Etterforskningene har ennå ikke ført til noe direkte bevis for at Biden har gjort noe galt, men McCarthy har fortsatt å motta press fra den ytterste høyrefløyen i Representantenes hus for å presse på for en riksrettssak, skriver Newsweek.

En rekke krav

Gaetz, en republikaner som har representert Floridas 1. kongressdistrikt siden 2017, kalte saken et lite skritt i riktig retning, men truet med å forsøke å få McCarthy avsatt som leder hvis han ikke etterkom en rekke andre krav.

– Jeg reiser meg i dag for å gi beskjed: Mr. Speaker, du har ikke overholdt avtalen som gjorde det mulig for deg å påta deg denne rollen. Veien videre for Representantenes hus er enten å få deg til å overholde avtalen umiddelbart, eller å avsette deg i henhold til et forslag om å forlate formannskapet, sa Gaetz.

Blant sakene Gaetz nevnte, i tillegg til at McCarthy ikke har iverksatt en riksrettssak raskt nok, var at opptakene fra stormingen av kongressen i 2021 ikke ble frigitt, at det ikke ble stemt over tidsbegrensninger for mandater, budsjetter, og at det ikke ble utstedt stevninger for presidentens sønn, Hunter Biden.

«Kan true så mye han vil»

Gaetz truet videre med å levere daglige begjæringer om å fjerne McCarthy inntil han oppfylte kravene.

– Så enten kommer vi til å få McCarthy til å etterkomme kravene, eller så kommer vi til å begynne å stemme over begjæringer om å avsette, og vi kommer til å gjøre det regelmessig. Jeg regner ikke med at de vil bli vedtatt umiddelbart. Men jeg tror at hvis vi må begynne hver eneste dag i Kongressen med bønn, trosbekjennelse og forslaget om avsetting, så får det være slik, la Gaetz til.

McCarthy avfeide enhver bekymring for at Gaetz' ultimatum skulle føre til at han mister talerstolen.

– Det eneste jeg gjør helt klart, er at han kan true så mye han vil, men jeg kommer ikke til å trekke taleren (Gaetz, jour.anm) inn i den uavhengige etikkomiteen for å påvirke på noen som helst måte, sa McCarthy.

Et forslag om å avsette McCarthy som leder i Representantenes hus vil kreve at et flertall av medlemmene i Representantenes hus stemmer for det, noe som er usikkert med tanke på den syltynne marginen republikanerne har over demokratene.