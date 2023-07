I et intervju sier Floridas guvernør Ron DeSantis at han ville vurdert den demokratiske presidentkandidaten Robert F. Kennedy Jr. til en stilling i sin administrasjon om han ender opp med å vinne valget.

DeSantis, som stiller til valg for Det republikanske parti, kom med uttalelsene onsdag, skriver Newsweek.

Nye meningsmålinger viser at DeSantis henger etter tidligere president Donald Trump blant republikanske velgere, mens president Joe Biden leder mot den demokratiske utfordreren Kennedy.

Kennedy har imidlertid fått mye oppmerksomhet de siste ukene for kommentarer om corona-vaksiner.

Enig og uenig

Spørsmålet om Kennedy kunne ha fått plass i DeSantis administrasjon kom på bordet da DeSantis ble spurt om han ville ha Kennedy som visepresidentkandidat.

– Her er problemet: Jeg er enig med han om Fauci, korrupsjonen, og helsebyråkratiet, hundre prosent, men når det kommer til det, er han mer liberal, sier DeSantis.

DeSantis ramset så opp eksempler på saker som han og Kennedy kan være uenige om, som klimaendringer og kvotering.

Et problem

DeSantis sier videre at man trenger noen som reflekterer verdiene til en bred koalisjon, før han fortsatte med å si at han er enig med Kennedy i temaer som medisin og helse.

Som eksempler trakk DeSantis fram CDC (Centers for Disease Control and Prevention) og FDA (Food and Drug Administration), som steder hvor Kennedy kunne ha en rolle.

– Men når det gjelder det å være visepresident, hvis det er 70 prosent av sakene han er uenig med oss om, skaper det bare et problem, forteller DeSantis.

DeSantis ble også spurt om han ville være villig til å stille som Trumps visepresident, og til det svarte han:

– Jeg stiller til valg som president for å slå Biden, å være nummer to, det appellerer ikke til meg, og jeg tror ikke jeg ville være god på det. Jeg tror sannsynligvis jeg er mer verdifull ved å gjøre andre ting. Jeg stiller til valg for å vinne, og det er den eneste grunnen til at jeg stiller.