– Riksmekleren påpekte dette for oss da vi startet meglingen, og det var også det siste han sa før vi gikk fra meglingen i går: Meglingen er taushetsbelagt, og det er faktisk straffbart med lekkasjer, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til E24.

Ifølge den lekkede skissen skal Riksmeklingsmannen ha foreslått et sentralt tillegg til alle på 1,9 prosent, et overheng (lønnstillegg som ble gitt i fjor) på 1,4 prosent, og lokalt lønnstillegg (glidning) på 1,9 prosent.

– Vi har faktisk vært på nippet til å risikere anmeldelser tidligere, så jeg er helt sikker på at Mats Ruland vurderer det, sier Følsvik.

– Det er blank løgn

LO-leder Peggy Hessen Følsvik har blankt avvist NHO sin påstand om at alle ville fått reallønnsvekst dersom skissen hadde blitt godtatt.

– Når Stein Lier Hansen sier til NRK at alle våre medlemmer ville fått kjøpekraftsøkning med tilbudet som lå på bordet, så er det blank løgn. Skal man først lekke fra taushetsbelagte forhandlinger, bør man holde seg til sannheten, og man bør fortelle hele sannheten, sier Hessen Følsvik til NTB.

NHO skylder på LO: – Vi har fått en unødvendig streik

Hun mener sannheten er at partene aldri var i nærheten av en skisse eller et tilbud som ville gitt reallønnsvekst for alle LOs medlemmer.

NHO-direktør Ole Erik Almlid hevder at LOs medlemmer ville ha fått økt kjøpekraft hvis skissen til løsning i lønnsmeklingen hadde blitt godtatt.

– Vi har fått en unødvendig streik fordi LO ikke aksepterte skissen. Det var slik at i skissen til LO at de ville ha fått innvilget økt kjøpekraft, sier Almlid.

Støre beklager streiker: – Alvorlig



Mandag gikk 25.000 LO- og YS-ansatte ut i streik etter at det søndag ble brudd i meklingen med NHO.

– Det er beklagelig at det nå blir streik. Slik er spillereglene i arbeidslivet vårt. Vi har parter som forhandler om spørsmål knyttet til lønn, og da er streik et mulig alternativ, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NRK.

Årets streik er den første i et mellomoppgjør på mange tiår.