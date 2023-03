– 85 prosent av verdens befolkning har ikke innført sanksjoner mot Russland. Spørsmålet er hvorfor. Svaret er at de ikke ser på det som en svart-hvitt ting. Det er selvsagt ulike grader av grått. Russland har gjort feil. Men Vesten har også gjort feil.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina!

Det sier den tidligere FN-diplomat Kishore Mahbubani i et intervju med dansk TV 2.

– Resten av verden lider under denne krigen



Russlands president Vladimir Putin Foto: Alexei Nikolsky / AP

Han mener europeiske ledere kan ha mye å lære av Asias pragmatisme når det gjelder det anspente forholdet til Russland. I stedet for å isolere sine fiender, ber han Vesten gå i dialog.

Mahbubani bruker G20 og den store sikkerhetskonferansen i München som ferske eksempler. Han mener det var uklokt å stenge Russland ute.

– Ingen tror at Russlands invasjon av Ukraina er lovlig eller berettiget, men det bør gjøres en innsats for å prøve å forstå Russlands bekymringer. Fred bør også diskuteres, for resten av verden lider under denne krigen i Ukraina, understreker eks-diplomaten med mer enn 33 års erfaring, inkludert 10 år som FN-ambassadør for Singapore.

– Russland er her, Russland er ekte

Til tross for Putin-regimets brutale angrepskrig, krigsforbrytelser begått av russiske styrker og den internasjonale arrestordren på Putin, mener Kishore Mahbubani det likevel bør være rom for å snakke med sine bitreste fiender.

– Hvis du kunne ta Russland og sende det til Mars, ikke noe problem. Men Russland er her, Russland er ekte. Du må forholde deg til naboene du har i den virkelige verden. Ikke naboene du velger. Hvis du fortsetter å tenke at en seier må bety et fullstendig tap for Russland, så vil det være et veldig trist resultat, advarer Mahbubani i intervjuet.

Nå ber han Vestens ledere våkne opp og forstå at verden er på vei mot en ny multipolar verdensorden hvor ikke lenger Vesten dominerer. Forestillingen om at 12 prosent av verdens befolkning kan dominere de resterende 88 prosent, er forbi, fastslår toppdiplomaten.