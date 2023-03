Stortingsflertallet er enige om å gjeninnføre anonyme skattelistesøk. I tillegg skal det bli mer åpenhet om utenlandsk eierskap i norske selskaper.

Bakgrunnen er et forslag fra Rødt i Stortinget om «å begrense skjult eierskap og sikre økt åpenhet om skatt og økonomiske forskjeller». Rødt, SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bekrefter overfor NTB at de stiller seg bak forslaget. Dermed er det flertall på Stortinget.

Det var E24 som meldte om dette først mandag.

– Motstanden størst blant de med lavest inntekt



Skattebetalerforeningen mener åpne skattelister er en dårlig idé.

– Opplysninger om inntekt og formue etter vårt syn privat informasjon. Dette er informasjon som alle er tvunget til å oppgi til myndighetene med det konkrete formål å betale riktig skatt. Vi har liten sans for at slik informasjon, som er gitt med dette spesifikke formålet og som mange oppfatter som privat, legges åpent ut, sier administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen til egen publikasjon Skatt.no.

Ugland Virik viser til en landsdekkende spørreundersøkelse gjennomført av Skattebetalerforeningen om hvorvidt skattelistene skulle være åpne for anonyme søk, der 46 prosent av de spurte svarte at de var motstandere av åpne skattelister.

– Vår undersøkelse viste at det er et sosialt stigma knyttet til åpne skattelister. En skulle kanskje tro at det var de med høyest inntekt og formue som ikke liker å bli kikket i kortene, men undersøkelsen viste faktisk at motstanden mot åpne skattelister var størst blant de med lavest inntekt. 49 prosent av de spurte med lavest inntekt sa nei til åpne skattelister, sier Skattebetalerforeningens direktør.

– Forutsetning for et levende demokrati



Rødt, som er pådrivere for å gjenåpne skattelistene, ser annerledes på det.

– Skattelistene er offentlig informasjon som bør ligge åpent tilgjengelig for alle norske borgere. Åpenhet om økonomi og ulikhet er en forutsetning for et levende demokrati, sa Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til NTB mandag.

Fram til skatteåret 2013 kunne hvem som helst søke i skattelistene anonymt og sjekke andre personers inntekt, formue og skatt. Men denne muligheten ble fjernet av den borgerlige regjeringen, noe som førte til et kraftig fall i antall søk.