«I mange år har «det kollektive Vesten» forstyrret spørsmålene om godt og ondt, ødelagt tradisjonelle familieverdier», står det i dokumentet som er publisert på nettsiden til det russiske parlamentet.

Dokumentet, som er knyttet til et lovforslag om endringer i Russlands familiekodeks, sier at «oppveksten av russiske foreldreløse barn i uvennlige land er et slag mot nasjonens fremtid.»

Fra januar 2021 bodde 17.498 russiske foreldreløse barn i utlandet med adoptivfamilier, blir det opplyst i dokumentet.

I mars i år, bare dager etter at Russland lanserte sin pågående uprovoserte invasjon av Ukraina, som har blitt fordømt av Vesten og mange andre land, beordret Putin den russiske regjeringen til å opprette et register over land som ikke anses som vennligsinnede.

Listen inkluderer for tiden USA, Canada, Storbritannia, Australia, Singapore, Japan, New Zealand, Taiwan, alle EU-land og Sør-Korea.

Saken ble først omtalt hos RFERL.org