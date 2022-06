– Vi har blitt fortalt at Sikkerhetsdepartementet tok kontakt med 6. januar-komiteen og sa at disse vitnene er villige til å vitne for å tilbakevise deler av forklaringen.

Det sier sikkerhetskorrespondent i CNN Josh Campbell.

Vitnene det er snakk om er Secret Service-agentene Tony Ornato og Bobby Angel, og vitneutsagnet det er snakk om ble gitt av tidligere assistent ved Det hvite hus, Cassidy Hutchinson, under en ny runde i 6. januar-høringen som pågår i representantenes hus i Washington D.C.

Bakgrunn: Assistent forteller om dagene før Kongress-stormingen: – Følte meg redd og nervøs

Hendelse i presidentbilen

Under høringen tirsdag kom Hutchinson med avslørende vitnebeskrivelser av Trumps involvering i stormingen av kongressen.

Hutchinson hevdet å ha blitt briefet av Tony Ornato, som den gang var visestabssjef i Det hvite hus, om en hendelse med daværende president Donald Trump i presidentbilen 6. januar 2021, dagen kongressen ble stormet.

Nå ønsker Ornato og agenten Bobby Angel, som var tilstede i bilen, å tilbakevise påstandene hennes ved å vitne for komiteen.

Var «rasende»

Cassidy Hutchinson jobbet som assistent for Trump’s stabssjef Mark Meadows under hans presidentskap.

Ifølge Hutchinson skal Trump ha vært «rasende» da agentene av sikkerhetshensyn nektet presidenten å dra til kongressbygningen under stormingen.

– Presidenten sier noe sånt som: «Jeg er faen meg presidenten, ta meg med opp til kongressbygningen nå», fortalte Cassidy under høringen.

Da agent Bobby Angel nektet å innfri ønsket hans, skal Trump ha gått fysisk til verks. Presidenten skal ha grepet etter rattet og kastet armen sin mot agenten, ifølge Hutchinson’s vitneutsagn.

– Og når Mr. Ornato gjenfortalte hendelsen til meg gjorde han tegn mot kragebeinet hans, fortalte hun.

Les hele vitneutsagnet her.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

6. januar 2021 ble kongressbygningen stormet. Foto: Alex Edelman / AFP / NTB

Møter motbør

Men nå sås det tvil om vitnebeskrivelsen.

Ornato, som Hutchinson påstår fortalte henne om hendelsen, hevder han aldri har fortalt Hutchinson om en slik hendelse, og Angel som skal ha blitt utsatt for den angivelige hendelsen nekter for at den har skjedd.

Nå er Secret Service-agentene villige til å forklare seg for høringskomiteen.

– Komiteen stoler på kredibiliteten til et vitne som er villig til å vitne under ed og i offentligheten, men er også villig til å høre på all informasjon som andre kan ha som vil kunne hjelpe deres etterforskning, sier en talsperson for komiteen som gransker kongresstormingen ifølge CNN.

Står fast ved uttalelsene

Hutchinsons advokater, Jody Hunt og William Jordan, melder likevel i en uttalelse at den tidligere assistenten står fast ved alle vitneutsagnene hun ga under høringen.

Korrespondent Josh Campbell i CNN understreker i tillegg at opplysningene Hutchinson har gitt er under eget navn og under ed, og hun kan dermed straffes dersom om det skulle vise seg å være falsk forklaring.