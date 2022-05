Ifølge Avisa Oslo har Siv Jensen arvet 25 millioner kroner etter et salg av eiendommer i Holmenkollen og på Færder som den tidligere bankdirektøren Thor Bang testamenterte til henne. Bang døde i mars, 97 år gammel og enkemann og fikk aldri noen barn.

Siv Jensen har ikke besvart AOs henvendelser.

– Thor Bang var av den oppfatning at han mente at hans disposisjoner ikke hadde offentlig interesse. Han var tydelig på at jeg ikke skulle bidra til offentlighet om hans testamentære disposisjoner, så jeg har ikke lyst til å si så mye mer enn det for å respektere avdødes ønske, sier testamentfullbyrder Jan-Erik Sverre i advokatfirmaet Kvale til VG.

Hagen var hovedarving før partilederbytte

Fremskrittspartiets daværende leder Siv Jensen sammen med tidligere partiformann Carl I. Hagen og hans kone Eli under FrP´s 40 års jubileumsmarkering i 2013. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Ifølge både AO og VG skal det ha vært utarbeidet to testamenter. Ett i 1994 og ett i 2015. I det første testamentet var det daværende Frp-leder Carl I. Hagen som sto som hovedarving. Etter det nye testamentet ble satt opp i 2015, ble dette derimot overført til Jensen, ifølge avisen.

Hagen skal ha arvet 250.000 kroner ifølge AO.

– Nei, jeg tar det til etterretning, at han synes åpenbart at jeg har gjort en grei jobb i Frp. Og har belønnet meg noe for det, sier Hagen i en kommentar til AO. Til VG sier han at både han og kona Eli Hagen har arvet to like beløp.

– Jeg møtte ham først i forbindelse med en forsamling for 30–40 år siden. Han var medlem av partiet og vi har hatt en del samtaler opp gjennom årene. Han var enig med meg politisk og var litt imponert over det jeg drev med da jeg var partileder, sier Hagen til VG om hans første møte med Bang.

Jobbet i DNB-forløper

Thor Bang jobbet i Den norske Creditbank, forløperen til DNB. Han var bankdirektør fra slutten av 1950-tallet og frem til 1978. Han gikk så over i en rådgiver-rolle for banken i internasjonale sammenhenger, ifølge VG.

Han skal også i forkant av bank-karrieren jobbet i 14 år som finanspolitisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe, ifølge Advokatbladet.