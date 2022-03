Russlands utenriksminister Sergej Lavrov går nok en gang hardt ut mot Vesten, og særlig USA.

Han sier at Vestens reaksjon på det de selv kaller en «spesialoperasjon», viser at Vesten er fullstendig dominert av USA og at EU stort sett er maktesløs.

Det gjør at alle illusjoner om å kunne stole på Vesten er ødelagt, sier Lavrov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vil ikke akseptere et «dominerende» USA

Da den kalde krigen tok slutt og Sovjetunionen oppløst, var det mange både i Russland og Vesten som håpet at konfrontasjonene som hadde delt verden ville avta, eller til og med erstattet med samarbeid.

Det er den illusjonen Lavrov nå knuser.

Årsaken, sier Lavrov, er at de aldri vil akseptere en verdensorden dominert av USA

– Det amerikanerne vil ha er en unipolar verden hvor den sterkeste bestemmer.

Også mange andre land som Kina, India og Brasil vil ikke finne seg i å bli beordret rundt av USA, mener Russlands utenriksminister.

Vil se østover

I stedet sier Lavrov at Russland i fremtiden kommer til å se østover.

Det gjenspeiler Russlands president Vladimir Putins seneste indikasjoner om at æraen etter 1991 av russisk historie har nærmet seg slutten, og at Russland fra nå av vil se til Kina, India og i økende grad, innover.

– Vi må bare stole på oss selv og våre allierte som blir hos oss fremover. Vi stenger ikke døren for Vesten – det er de som stenger den for oss, sier Lavrov.