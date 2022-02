– I dag våknet vi til krig i Europa. Vi har lenge fryktet at Russland vil gå til et massivt militært angrep på Ukraina. Det skjer nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen.

Sivile søker til bomberom, og folk hamstrer mat og bensin, eller legger på flukt, sa Støre videre.

– Det vi ser, er sterke bilder. Vi må være forberedt på at vi vil se ødeleggelse, lidelse og nød på vårt kontinent i vår tid, sa Støre og la til:

– Det er et angrep på det frie og demokratiske Europa.

– Putin ser ut til å ville endre styresettet

Norge vil slutte seg til de nye sanksjonene mot Russland som EU planlegger, opplyser statsministeren.

– Russland har påtatt seg enormt ansvar ved å gå til militært angrep på et naboland i Europa. Det er klart det får konsekvenser for Russlands forhold til alle land, sier Støre.

På spørsmål om hva regjeringen anser som Putins mål med invasjonen av Ukraina, sa Støre at han nødig gjøre seg til en fortolker av de indre tanker som den russiske presidenten har bak det han sier.

– Men det han har sagt i dag, peker i retning av at han skal okkupere og endre styresettet i Ukraina. Der sitter en valgt president, og hvis det er formålet, så tegner det et bilde av en veldig omfattende militær operasjon for å nå det målet: En operasjon med veldig høy humanitær pris, sa Støre.

Forsvarssjefen har iverksatt planlagte tiltak

Den norske forsvarssjefen har iverksatt planlagte tiltak for å styrke Forsvarets årvåkenhet og beredskap, opplyser statsministeren.

– I tråd med Natos rutiner, som er godt innarbeidet, har forsvarssjefen iverksatt planlagte tiltak, for å styrke forsvarets årvåkenhet og beredskap. Dette er det gode planer for, sier Støre.

Han sa også at Nato har iverksatt tiltak for å beskytte medlemsland.

– Det gjelder de som trenger alliert støtte for å ivareta sin sikkerhet. Norge deltar fortløpende i vurderingen av dette, sier Støre.

– Dette er gjort, og la meg understreke dette, for å sikre medlemslandene og er utelukkende defensive, godt planlagte tiltak i Nato, understreket han.

Øker nødhjelpen

Regjeringen vil sende humanitær hjelp til sivilbefolkningen i Ukraina. De øker nødhjelpen med 200 millioner kroner, opplyste Støre.

– Norge stiller allerede opp med humanitær og økonomisk og politisk støtte til Ukraina. Vi vil stille opp mer i tiden som kommer, sier Støre.

Nato-vinterøvelsen Cold Response i Norge i mars og april blir ikke påvirket av situasjonen i Ukraina og vil gå som normalt, bekrefter Støre.

– Øvelsen, som er rutinemessig, planlagt og annonsert med Russland invitert inn som observatører, er viktig for at man trener sammen i vinterforhold i norsk landskap. Øvelsen er ikke et svar på det som skjer i Ukraina, det er rutine, sier Støre på spørsmål fra NTB.

Natt til torsdag angrep Russland en rekke militære mål Ukraina.

– Dette er en invasjon i full skala. Verden kan og må stanse Putin, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Det russiske angrepet har blitt møtt med kraftig fordømmelse fra omverdenen.