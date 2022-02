Søndag kveld meldte VG at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (38) slapp skatt på sin første pendlerbolig basert på leiekontrakt til en bolig på hjemstedet som hun aldri bodde i.

Venstres stortingsrepresentant, Alfred Bjørlo, mener Tajik burde vise mer åpenhet i saken.

– Det fremstår veldig merkelig at hun ikke vil svare. Det burde jo definitivt være i hennes interesse hvis hun vil bli ferdig med denne saken, sier han til VG.

Leverte nye søknad

Tajik hadde fra 2006 til 2010 pendlerbolig i Oslo. I sin første søknad til Statsministerens kontor (SMK) krysset hun av for at hun ikke hadde andre boutgifter. Få dager etter at Tajik fikk innvilget pendlerbolig og ble opplyst om skatteplikten, leverte hun en ny søknad. I den nye søknaden var vedlagt en leiekontrakt på en kjellerleilighet i Rogaland, ifølge VG.

SMK bekrefter tirsdag at den ubrukte leiekontrakten var grunnlaget for at Tajik fikk pendlerbolig.



– Ved å sende oss leiekontrakten dokumenterte Tajik at hun disponerte bolig i Rogaland som det var utgifter til. SMK la hennes opplysninger til grunn ved vurderingen av skatteplikt, skriver fagdirektør Tor Borgersen ved SMK i en epost til VG.

Han legger til at det er den enkelte politiker som selv er ansvarlig for å gi SMK riktige opplysninger.

Tajik, som på denne tiden var politisk rådgiver for arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen, betalte ikke for leiligheten eller bodde i den, har hun bekreftet til avisa.

Men hun bodde hos foreldrene sine og har opplyst at hun hadde utgifter der.

Ønsket at hun hadde dokumentert utgiftene bedre

I seks uker har VG forsøkt å få svar fra Tajik på om når hun meldte flytting til kjellerleiligheten, for å få vite om flyttingen skjedde etter beskjeden fra SMK om at hun måtte skatte av pendlerboligen i Oslo. Men dette vil ikke Tajik svare på.

– De faktiske forholdene i saken handler om at jeg hadde boligutgifter i hjemfylket og dermed fikk pendlerbolig i tråd med regelverket, sa statsråden til VG søndag.

Ifølge NTB uttalte Tajik mandag at hun skulle ønske at hun hadde dokumentert boutgiftene sine bedre overfor SMK, og at hun i dag ville håndtert dette på en ryddigere måte.