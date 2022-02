Siden 2014 har Norge gjennom militærøvelsene «Operation Flintlock» bidratt til å trene opp afrikanske sikkerhetsstyrker og militære ledere fra land i Sahel-regionen.

De samme lederne har senere gjennomført tre militærkupp, skriver NRK.

Sender sju soldater

Øvelsene har blitt avholdt over flere år i ulike afrikanske land, og er antiterror-øvelser ledet av USA som beskriver øvelsene som en del av et pågående arbeid for å skape stabilitet i den sårbare Sahel-regionen, og i enkelte av nabolandene.

En soldat fra Tsjad under avslutningssermonien for «Operasjon Flintlock» i 2015. I bakgrunnen kan du skimte et norsk flagg. Foto: Jerome Delay / AP / NTB

Her finnes noen av verdens fattigste stater hvor terrororganisasjoner bygger seg opp. Det gjelder land som Mali, Tsjad, Nigeria, Niger, Burkina Faso og Mauritania.

Ifølge Forsvaret er øvelsene «bidrag til kapasitetsbygging av regionale sikkerhetsstyrker» i aktuelle afrikanske stater.

Neste planlagte øvelse er allerede 15. - 28. februar i Elfenbenskysten, hvor det er planlagt at Norge skal sende sju soldater.

– Det er en skandale

Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever at Norge ikke lenger skal bidra i militærøvelsene som lærer opp spesialsoldater i ustabile afrikanske land. Foto: Torstein Bøe / NTB

Nå krever Rødt at Norge ikke lenger skal delta med militært personell under «Operation Flintlock».

– Det er en skandale at norske regjeringer drar Norge inn i sånne militære eksperimenter uten å informere befolkningen og Stortinget. Vi har gjennom disse militære bidragene bidratt til tre militærkupp i afrikanske land. Norske soldater er blitt misbrukt av militære ledere som har innført diktatur. Vi blir i tillegg utnyttet av USA som vil skaffe seg kontroll i Sahel-området, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) avviser påstandene fra Moxnes og mener de er en form for mistenkeliggjøring av motivene til USA. I tillegg presiserer han at norsk deltakelse i «Operation Flintlock» er avklart med Stortinget.

Han sier militærøvelsene er viktige for Norge, fordi de får trent sammen med sine allierte under andre forhold de senere kanskje kan møte militære utfordringer i fremtiden. I tillegg får de være med å bygge opp kompetansen til lokale styrker som kan bekjempe ekstremistgrupper. Disse ekstremistene truer også Europa, påpeker Enoksen.

– Det er helt åpenbart en utfordring

Etter å ha gått i lære hos norske og andre vestlige spesialsoldater, har derimot minst tre militære ledere senere begått militærkupp i landet sitt.

I september 2015 gjorde Gilbert Diendéré statskupp i Burkina Faso, Assimi Goïta det samme i Mali i mai 2021 og sist Paul-Henri Sandaogo Damiba i Burkina Faso i januar i år.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) innrømmer at det finnes utfordringer ved å sende norske spesialsoldater for å lære opp afrikanske, men at det til syvende og sist er viktig for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Forsvarsministeren innrømmer at det er flere utfordringer med å trene opp spesialsoldater i ustabile, afrikanske land.

– Det er helt åpenbart en utfordring. Vi kan dessverre aldri ha noen garantier for at kompetansen de militære får fra oss ikke misbrukes. Samtidig har vi et ansvar. Vi må forsøke å bedre situasjonen og redusere terrortrusselen i disse landene. Vi må ta den risikoen, sier Enoksen.

Moxnes mener det må komme frem hva Norge har bidratt med for at disse militærkuppene i Sahel-regionen kunne gjennomføres, og varsel at saken vil komme opp i Stortinget.