– Dette er en merkedag, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferansen fredag 24. september. Da hadde det gått 561 dager etter at hun innførte de strengeste tiltakene i fredstid i Norge.

Over store deler av landet var folk i festrus. 18 måneder med munnbind, avstand, hjemmekontor og spriting av hender kunne endelig ta slutt.

– Jeg har hatt mange bra mandager i mitt liv, men denne lørdagen kommer til å gå inn i historien som min beste dag, jublet hotellkongen Petter Stordalen til NRK, og feiret med «full bonanza» og tidenes gruppeklem på The Hub i hovedstaden.

Men det var før Delta-varianten kastet mørke skygger over landet. Og omikron var ikke en gang påfunnet. Nå er alt snudd på hodet igjen.

– Hvorfor slapp vi opp?

Politisk kommentator i Vårt Land, Emil André Erstad, liker ikke det han ser. I en kommentar som ble publisert parallelt med regjeringens pressekonferanse mandag kveld, skriver Erstad:

– Hvorfor slapp vi opp? Mye kunne sett annerledes ut dersom Erna Solberg og den forrige regjeringen ikke slapp viruset fritt i september, mener Erstad.

Han viser til at Solberg-regjeringen med helsestatsråd Bent Høie i spissen gjorde slutt på de nasjonale tiltakene slik at nordmenn igjen kunne leve mer normalt.

Det var svært etterlengtet, og mange håpet at dette var slutten på pandemien. Den høye vaksinasjonsgraden i Norge bidro også til at nordmenn følte seg tryggere enn på lenge.

– Legitimiteten til tiltakene forsvinner

Likevel mener Vårt Land-kommentatoren at også norske helsemyndigheter burde ha tatt med i beregningen at muterte virus sannsynligvis ville være i omløp i både måneder og år fremover. Ikke minst fordi store deler av verdens befolkning ennå ikke har tilgang til vaksinene.

– Problemet med å slippe helt opp, slik vi gjorde i Norge, for så å stenge ned igjen på kraftfullt vis, slik Støre-regjeringen varslet på pressekonferansen mandag kveld, er at legitimiteten til tiltakene forsvinner. Det å hele tiden måtte motivere seg for nye tiltak, nye nedstenginger og nye dugnader er ikke lett for folk, advarer Emil André Erstad.

Han har tidligere jobbet i Helsingforskomiteen og vært rådgiver på Stortinget.

Beholdt de grunnleggende rådene



Da Solberg-regjeringen takket av etter åtte år med regjeringsmakten minnet de samtidig om de elementære smittevernreglene, samtidig som meteren forsvant, munnbindene kunne kastes i søpla og arbeidstakere igjen vendte tilbake til åpne landskap.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sa daværende statsminister Erna Solberg.