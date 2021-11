Det bekrefter Giske selv overfor VG.

I høst hadde lokallaget kun ni medlemmer, ifølge Giske. Nå har de vokst til 16, men den tidligere nestlederen tror fortsatt de er blant de minste i både Trøndelag og Norge.

– Jeg har i høst, for første gang på 34 år, ikke hatt noe verv i Arbeiderpartiet. Nå er jeg tilbake der jeg startet; på grasrota, i et bittelite lokallag. Det er der vi trenger å bygge organisasjon, sier Giske til VG.

Han skal nylig ha blitt valgt på et ekstraordinært årsmøte.

Ifølge politikeren er målet å få delta i organisasjonsbyggingen.

– Og ikke minst å bidra til at vi vinner kommunevalget i Trondheim i 2023. Jeg har alltid likt det grunnleggende organisasjonsarbeidet. Vi skal også ta ideologidebatt og diskutere de store spørsmålene, sier han.

Ifølge Adresseavisen er det Regionsykehusets Arbeiderlag som har blitt historie, og tatt det nye navnet Nidaros sosialdemokratisk forum.

På lokallagets Facebook-side står det at de «kjemper for et Norge bygd på et folkelig og tydelig sosialdemokrati og mot høyredreiningen i samfunnet».