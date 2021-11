Frp-veteranen står ikke lenger oppført som medlem i partiets sentralstyre, som han ble valgt inn i så sent som i mai i år.

Christian Tybring-Gjedde bekrefter overfor ABC Nyheter at han ikke lenger sitter i Fremskrittspartiets sentralstyre.

– Jeg hadde bare ikke lyst til å sitte der mer, sier den erfarne storingsrepresentanten.

– Hvorfor?

– Nei, det har jeg ikke lyst til å si noe om.

– Men kan du være noe mer konkret? Handler det om noe privat og personlig, eller om noe politisk?

– Det var mitt valg, og det var ikke noe privat.

– Når skjedde det?

– Jeg var ikke på det siste møtet, så for rundt tre uker siden, sier Tybring-Gjedde, og viser til partiledelsen for ytterligere informasjon.

Listhaug: – Tar det til etterretning



Den erfarne politikeren har sittet på Stortinget siden 2005. I perioden 2010 til 2014 var han leder i Oslo Frp. Han har engasjert seg i både lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål, og har blant annet gjort seg bemerket med sine innvandringskritiske utspill. Han har siden 2013 sittet i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, der han fortsatt er medlem.

– Vi registrerer at Christian har trukket seg som en direkte konsekvens av at han ikke ble valgt til et internasjonalt verv i stortingsgruppen. Det tar vi selvsagt til etterretning, sier Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug til ABC Nyheter.

Tybring-Gjedde frustrert over vraking



Vervet det dreier seg om, er, etter det ABC Nyheter forstår, medlemskapet i NATOs parlamentarikerforsamling (PA), der Tybring-Gjedde har vært leder for Norges delegasjon.

Om vrakingen skrev Tybring-Gjedde følgende på Facebook 21. oktober:

«... ledelsen i mitt eget parti har valgt å frata meg vervet som medlem av NATO PA i den nye stortingsperioden, noe som har skuffet meg og jeg naturlig nok har protestert i mot. Ledelsen har heller valgt en medrepresentant uten relevant bakgrunn og som heller ikke har bruk for informasjonen som blir formidlet i et slikt forum i sin politiske hverdag. Beklager, men jeg måtte bare formidle min frustrasjon».

Fremskrittspartiet har valgt representanten Erlend Wiborg som medlem av NATO (PA) for inneværende periode.