Sylvi Listhaug smeller tilbake mot Per Sandberg

Torsdag ettermiddag meddelte Siv Jensen at hun går av som Fremskrittspartiets leder. Samtidig pekte hun på Sylvi Listhaug som den hun ønsker skal ta over stafettpinnen etter henne i mai.

Nyheten om Jensens avgang slo ned som en bombe i det politiske Norge, og en av dem som reagerte sterkest var Fremskrittspartiets tidligere nestleder og tidligere fiskeriminister, Per Sandberg.

– Mer nasjonalisme

– For Siv har det vært en kamp hver dag for å holde misnøyen og motkreftene under kontroll i partiet. Til slutt vant de fram. Sivs avgang er en seier for den destruktive fløyen i partiet, sier eks-nestleder Per Sandberg til Adresseavisen torsdag.

Sandberg kalte det en trist dag for Frp, norsk politikk og «alle oss som trodde på Frps liberale og konstruktive verdier». Han mener den foreslåtte etterfølgeren, Sylvi Listhaug, står ved roret for de destruktive kreftene.

– Jeg tror dessverre vi får et veldig annerledes Frp uten Siv. Mer nasjonalisme, mer misnøye, mer bråk, sier Sandberg, som gikk av som nestleder og fiskeriminister sommeren 2018.

Om Sandberg: – Bryr oss ikke



På en pressekonferanse fredag formiddag svarte påtroppende Frp-leder Sylvi Listhaug følgende på kritikken fra Sandberg:

Tidligere Frp--nestleder Per Sandberg er bekymret for hvordan partiet blir med Sylvi Listhaug i førersetet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Hva et tidligere medlem av partiet, som nå er gått over til en konkurrent, måtte mene, det bryr ikke vi oss om.

Per Sandberg meldte i fjor overgang til Liberalistene.

– Vi er glad i Norge



Listhaug svarte også på spørsmål om Fremskrittspartiet nå vil bli mer nasjonalkonservativ.

– Partiet blir jo det partiet er politisk. Vi har et program i dag, vi har et program som skal behandles på landsmøtet i mai, der jeg leder prosessen. Der er det mye god Frp-politikk, som vi utvikler videre, både på innvandring og integrering, på barnevern, på helse. Så det er mange gode saker der, som tar partiet videre i vår ånd: å være et blått alternativ men med hjerte for de som har det vanskelig

og de som er syke.

– At vi er glad i Norge er ikke noe nytt, fastslo Listhaug på pressekonferansen.

Hun utdypet:

– Vi er opptatt av å styre politikken her i Norge, vi er opptatt av at vi skal bestemme selv... Jeg var jo inne på det i mitt innlegg, når det gjelder asyl og innvandringspolitikken. Vi synes vi sender for mye penger ut av landet, til organisasjoner. Dette er ikke ny Frp-politikk, det har vi alltid ment.