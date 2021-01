Reagerer kraftig på Høie-uttalelse: – Står ikke til troende

Folkehelseinstituttet (FHI) har gjennom budsjettkutt de senere årene kvittet seg med 200 ansatte. Helseminister Bent Høie uttalte mandag at han mener at at effektiviseringskrav har gitt økt kapasitet.

Den uttalelsen har ikke falt i god jord hos alle.

Opposisjonen kommer nå med krass kritikk av uttalelsen til helseministeren. SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes retter denne kraftsalven mot Høie:

SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fyrer løs mot Bent Høie. Foto: NTB

– Det står ikke til troende. Bent Høie sier to ting. Han sier på den ene siden at Danmark får til mer fordi de har mer penger, samtidig sier han at FHI får til mer fordi de har mindre penger. Jeg tror ikke det er så mange som følger ham på det, sier Fylkesnes til Dagbladet.

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, tror arbeidsforholdene til FHI har vært langt fra optimale.

– FHI har nok ikke hatt ideelle arbeidsforhold. Det ser vi også på områder som legemiddelmangel og vaksinestrategi. Det er mange ekstremt viktige områder de har ansvar for, sier Toppe til Dagbladet.

Uenig med Stoltenberg

Det var i Politisk Kvarter på NRK mandag morgen at Høie kom med uttalelsen.

– Noen av kravene til effektivisering som FHI har hatt, har nettopp bidratt til at FHI i 2019 la om sin laboratorieaktivitet og gjorde den mye mer automatisert, som har bidratt til å ha en betydelig høyere kapasitet på laboratoriene der enn tidligere, sa Høie.

Helseministeren ble konfrontert med en uttalelse FHI-direktør Camilla Stoltenberg ga til VG søndag, der hun antydet at kutt i budsjettene mellom 2015 og 2019 kunne være noe av forklaringen på hvorfor Danmark tester flere coronaprøver for mutasjoner enn Norge.

Stoltenbergs forklaring var ikke Høie enig i.

FHI har blitt nødt til å kutte i sine budsjetter gjennom avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Reformen går ut på at det hvert år kuttes 0,5 prosent i driftsbudsjettene til offentlig sektor.

Advarte om konsekvensene i 2017

Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: NTB

Nedbemanningen de siste årene førte til at FHI-direktør Camilla Stoltenberg allerede i februar 2017 advarte om konsekvensene.

Ifølge Klassekampen skrev Stoltenberg allerede i februar 2017 et brev til Helse- og omsorgsdepartementet og advarte om at budsjettsituasjonen til FHI gjorde at det var høy risiko blant annet til hvorvidt FHI var i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag.



– Vi ser at det er en veldig belastning på nøkkelpersonell i FHI. Det er ikke så mange som plutselig kan hoppe inn. I min gruppe har vi fått en ny lege med lang erfaring i smittevern, og det er en drøm, sier Helena Eide, lege i Folkehelseinstituttets smittevernavdeling, til avisa.