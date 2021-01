Det var under et internt møte i slutten av november at valgresultatet nok en gang var tema, og de to kamphanene røk uklare.

Ifølge nettstedet Axios skal Barr Trump ha havnet i munnhuggeri etter at presidenten hadde uttrykt misnøye med Barrs uttalelser om valgnederlaget.

– Hvorfor sier du dette i en sak som dette. Du må hate Trump. Det finnes ingen annen forklaring, sa Trump og omtalte seg selv i tredje person.

Forut for krangelen ble William Barr intervjuet av TV-kanalen Fox News. Her svarte han at departementet hadde reagert raskt og undersøkt påstandene om valgjuks, men uten å finne bevis for dette.

– Dette er mislykket

Noen dager i etterkant av dette møtet lot Barr seg intervjue av nyhetsbyrået AP. Her gjentok han at USAs justisdepartement hadde foretatt grundige, selvstendige undersøkelser uten å finne bekreftelser på at valget var rigget, slik Trump hele tiden har hevdet, og fortsatt fastholder.

Det var denne konklusjonen som skal ha falt Trump svært tungt for brystet. Etter Trumps utblåsning og retoriske spørsmål om han hatet Trump, smalt det fra Barr:

– Det er bullshit! Dette er mislykket. Disse menneskene fyller dine ører med ting som helt enkelt ikke er sant, sa Barr, som skal ha omtalt Trumps advokater som «klovnaktige».

President Donald Trump under sin daglige orientering om utviklingen av coronasmitte i USA, flankert av doktor Deborah Birx, visepresident Mike Pence og justisminister William Barr. Foto: Alex Brandon/ AP/ NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Barr nektet å la seg diktere

Forut for den opphetede samtalen skal Trump ha sett på sin favorittkanal One America News hvor temaet var valgjuks. Flere av presidentens rådgivere var til stede da Barr kom inn i rommet, og krangelen startet. Trump blir beskrevet som sint og opphisset under samtalen.

Han skal flere ganger tidligere ha vært på kant med sin egen justisminister. Barr nektet blant annet å sende militære styrker for å slå ned Black Lives Matters-demonstrasjonene.

Barr delte heller ikke synet på hvem som sto bak de enorme hackerangrepet mot USA, men pekte i motsetning til Trump på Russland som ansvarlig.

– Det er skandaløst og foraktelig

Da Trump ba justisministeren om å utnevne spesialetterforskere for å granske valgfusk og Joe Bidens sønn, sa Barr kontant nei.

– Jeg ser ingen grunn til å utnevne en spesialetterforsker, og jeg har ingen planer om å gjøre det før jeg går av, sa Barr under sin siste pressekonferanse som justisminister.

14. desember leverte han sin avskjedssøknad.

Etter stormingen av Capitol Hill var William Barr krystallklar i sin fordømmelse av opprøret.

– Det er skandaløst og foraktelig. Føderale byråer bør settes inn for å oppløse dette, oppsummerte Barr.