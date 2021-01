Dette vet vi om «sjamanen» Jake Angeli

Den halvnakne mannen med ansiktsmaling, vikinghjelm og det amerikanske flagget festet til et spyd, har fått mye oppmerksomhet etter at Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen.

Jake Angeli, eller Jacob Chansley, som han heter ifølge News Chant, har siden hendelsen vært i politiets søkelys og ble pågrepet lørdag.

Mens etterforskere søkte gjennom overvåkningsbilder og publiseringer på sosiale medier, satt en av de mest gjenkjennelige deltakerne i en bil på vei hjem til Phoenix i Arizona.

Det skriver NBC News, som skal ha snakket med Chansley mens han var på vei hjem.

FBI: En terrortrussel

33-åringen er også kjent som «Q Shaman», og er en ledende figur i den kontroversielle konspirasjonsbevegelsen QAnon, en internettkult som oppsto i 2017.

QAnons høyreekstreme tilhengere mener verden styres av en mektig elite knyttet til satanisme, pedofili og kannibalisme. De regner Donald Trump som sin redningsmann, skriver TV 2.

Distractify skriver at FBI har stemplet QAnon som en terror-trussel for USA, og flere sosiale medier skal visst nok jobbe med å fjerne QAnons grupper fra sine plattformer.

Ifølge Faktisk.no har QAnon flere tusen tilhengere i Norge.

Pågrepet

Lørdag ble Chansley og to andre høyprofilerte personer som tok del i stormingen pågrepet, skriver Fox 5 DC. I tillegg til «sjamanen» ble en lovgiver i delstaten Virginia arrestert.

Chansley er siktet for å med viten og vilje ha oppholdt seg på et område uten tillatelse, og voldelig oppførsel i Capitol-bygningen. FBI, den føderale politiorganisasjonen i USA, har ansvar for etterforskningen etter opprøret i Washington forrige uke.

Kler seg for oppmerksomhet

Chansley har det siste året blitt en kjent skikkelse på på høyreekstreme samlinger i Arizona, ifølge The Arizona Republic.

Siden 2019 skal sjamanen ha tilbragt flere dager utenfor Arizona State Capitol, hvor han har spredt informasjon om QAnons konspirasjonsteorier.

32-åringen Jake Angeli, som er kjent for å ha rød, hvit og blå ansiktsmaling og hjelm med horn, skilte seg ut under opprøret. Foto: Win Mcnamee / AFP

I et intervju med The Arizona Republic i 2020 forklarte Chansley at hodepryden, malingen og den halvnakne kroppen er en måte å skaffe seg oppmerksomhet på.

Dette skal gjøre det lettere for ham å komme i kontakt med mennesker, for så å snakke med dem om hans tro og skjulte sannheter.

– En seier

I etterkant av opprøret i Washington, har Chansley uttalt at operasjonen var en suksess.

– Det faktum at vi fikk en haug med forrædere til å bøye seg, ta på seg gassmasker og trekke tilbake til en underjordisk bunker, anser jeg som en seier, sa han til NBC News torsdag formiddag.

Business Insider var blant mediene som rapporterte at Chansley dirigerte opprørere med megafon under kaos i Washington.

Selv mener han at han ikke har gjort noe galt, ettersom han kun har gått inn en dør som var åpen.

Trump lover straffeforfølgelse

Onsdag kveld, da opptøyene i kongressbygningen fortsatt pågikk, var president Trump ute på Twitter og ba mobben om å være fredelige.

– Vi elsker dere, men dra hjem, sa Trump.

Ett døgn senere var tonen en litt annen.

– Som alle amerikanere er jeg sjokkert av volden, lovløsheten og galskapen, sier Trump i en video som ble publisert torsdag kveld

– Demonstrantene som tok seg inn i Kongressen har skjemt setet til det amerikanske demokratiet, sier han, og lover at de som brøt loven, vil bli straffeforfulgt.