Høyres pressesjef i ordkrig med Ap-profil

Det var på fredag at Husabø Fossen skrev følgende på Twitter:

«I sommer mente Ap og Ingvild Kjerkol regjeringen var for strenge med hensyn til folks sydenturer. Etterpåklokskap er verdens lettelse øvelse, men selvsagt opposisjonens privilegium.»

I Twitter-innlegget har Husabø Fossen lagt ved en skjermdump fra en VG-sak fra juni hvor Arbeiderpartiets helse- og omsorgspolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol, kritiserte regjeringen for deres reiseråd.

«Komplett uredelig»

Reaksjonene på innlegget til Høyre-pressesjefen har ikke latt vente på seg. Flere kritiserer Husabø Fossen for å tillegge Kjerkol meninger hun ikke har.

«Du er komplett uredelig. Vi mente og mener fortsatt det stikk motsatte. Større forutsigbarhet for familiene, som vi etterspurte, ville gitt strengere begrensninger for sydenturer», svarer Kjerkol på Twitter.

Husabø Fossen ser ut til å ta kritikken pent.

– Å få kjeft fra venstresiden på Twitter er en del av stillingsinstruksen som pressesjef i Høyre, så det lever jeg helt fint med, sier han til VG.

– Forteller «skrøner«

Kjerkol sier til samme avis at Husabø Fossen forteller «skrøner» om henne.

– Det funker ikke sånn at Husabø Fossen finner på hva jeg mener, også må jeg motbevise det. Jeg var i flere debatter med Bent Høie (H) i sommer og tok til orde for ett reiseråd i fellesferien. Dette mente helseministeren var for strengt, sier hun til VG.

Husabø Fossen jobbet tidligere som politisk journalist i NRK. Han var også en periode anker i Dagsrevyen. I høst meldte han overgang til Høyre.