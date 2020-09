Reuters: Russland har forsøkt å hacke Bidens hovedalliert

Microsoft har advart selskapet, som jobber med presidentkandidatens kommunikasjons- og kampanjestrategi i forbindelse med den amerikanske valgkampen, om det fiendtlige angrepet, melder Reuters.

Selskapet SKDKnickerbocker jobber tett med flere fremtredende personer i det Demokratiske partiet, og har spesialisert seg på å skreddersy kampanjer for å vinne det pågående politiske slaget mot republikanernes presidentkandidat Donald Trump.

Angrepet i to måneder



Det er sentrale medarbeidere i dette selskapet som de siste to månedene er utsatt for flere dataangrep.

Det er foreløpig uvisst om Biden har vært selve målet for angrepene, eller om det har vært andre av firmaets kunder.

Angrepene skal blant annet ha bestått i forsøk på phishing. Det er en spionmetode som går ut på å fiske etter sensitiv digital informasjon, som passord eller kredittkortnummer.

Mislykket angrep



Ifølge nyhetsbyrået Reuters kilder skal angriperne ikke ha lyktes med å hente ut informasjon som regnes som kritisk for Bidens valgkampstrategi.

– De er godt forsvart, så det har ikke vært noen lekkasjer, opplyser en kilde.

Også under forrige presidentvalg i USA ble det avslørt at russiskstøttede hackere forsøkte å påvirke valgkampen og hvem som skulle bli USAs neste president. Amerikansk etterretning har flere ganger advart om at det samme kan skje igjen.

