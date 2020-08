– Husker dere hvor kjapt etter at hun var ute av valgkampen hun begynte å kalle Biden skrekkelige ting. Hun kom med noen skrekkelige utsagn. Hun kalte ham i grunn en rasist, sa president Donald Trump til Fox News.

Tirsdag kveld norsk tid ble det kjent at presidentkandidat Joe Biden har utpekt senator Kamala Harris til å være kandidat som hans visepresident.

Det lot ikke gå upåaktet hen hos president Donald Trump.

– Skrekkelig

Presidenten gjorde et nummer ut av at senator Harris var en av favorittene i kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, men at hun endte med å gjøre det dårlig.

– En av grunnene til at valget overrasket meg er at hun er enda skrekkeligere enn Pocahontas (Elisabeth Warren red.anm.). Hun viste manglende respekt for Joe Biden, og det er vanskelig å velge en som viser så mangel på respekt som hun gjorde under debattene til Demokratene, sa president Donald Trump fra talerstolen i Det hvite hus tidligere på dagen.

Les også: Ekspert om valget av Harris: – En markering

Ikke sant

Men presidentens utsagn møter motbør. Blant annet i storavisen The Washington Post. Avisen er kjent for å blant annet faktasjekke president Trumps utsagn. I midten av juli slo de fast at Trump har kommet med over 20.000 usanne påstander i sin tid i Det hvite hus.

«No, Kamala Harris didn’t call Joe Biden racist» (Nei, Kamala Harris kalte ikke Joe Biden for rasist), skriver de på tittelplass og viser til referatene fra debatten hvor Trump hevder at senator Harris kalte tidligere visepresident Biden for en rasist.

Debatten hvor påstanden er hentet fra fant sted i slutten av juni i fjor. Presidentkandidat hadde da tidligere skrytt av sin evne til å samarbeide med senatorer han ikke var enig i, også de som støtte segregering.

– Det var vondt å høre du snakke om ryktene til senatorer som har bygget rykte og karriere på å segregering av rase i landet vårt. Ikke bare det, men du jobbet også med å stanse prosjekter hvor afroamerikanske barn ble sendt med buss inn i skoledistrikt som i all hovedsak er hvite distrikt.

Harris fortalte så at hun var en av barna som ble sendt med buss til skole i et annet distrikt i California.

Biden svarte kjapt og insisterte at han ikke støttet rasister.

Uventede tips : Sarah Palin gir Harris gode råd

Ikke rasist

Kamala Harris tok tak under debatten og gikk på visepresident Joe Biden direkte.

– Jeg mener ikke at du er en rasist, og jeg er enig med deg når du forplikter deg i viktigheten i å finne et felles ståsted.

Altså gjorde senator Harris det tydelig allerede under den aktuelle debatten at hun ikke kalte Biden en rasist. Hvilket også burde vært å lese i klartekst for både president Donald Trump og hans administrasjon.

President Trumps egen kampanje har derimot kalt Biden for rasist i en video i valgkampanjen.

(Artikkelen fortsetter under)

Video: Trumps valgkampanje hevder Biden er rasist

Harris har tidligere arbeidet som statsadvokat i San Francisco, før hun ble justisminister i staten California. Dette embetet holdt hun i seks år, gjennom to perioder. Halvveis inn i sin andre periode ble hun valgt inn i det amerikanske senatet med 62 prosent av stemmene.

VIDEO: Joe Biden reagerer på spørsmål fra journalisten og spør om han er narkoman