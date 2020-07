Forrige uke presenterte presidentkandidat Joe Biden sin klimaplattform, «The Green Plan». Planen lover 2 billioner dollar til å bekjempe klimakrisen, og blir kalt ambisiøs og aggressiv.

– Det jeg presenterer i dag er en revolusjon for ren energi, sier Biden i en kampanjevideo på sin nettside.

Kaller Trumps klimapolitikk hensynsløs

– Forskningen forteller oss at hvordan vi velger å handle eller ikke handle i løpet av de neste tolv årene, vil avgjøre om det kommer til å gå an å leve på kloden vår i fremtiden, understreker presidentkandidaten, som lover «Forskning, ikke fiksjon», i et stikk mot sittende president Donald Trump.

– I dag nekter presidenten å se bevis som er rett foran øynene på ham og gjemmer klimaforskning produsert av hans egen administrasjon.

– Han jobber aktivt for å viske ut fremgangen vi har gjort. Det er hensynsløst, uansvarlig og uakseptabelt, sier Biden.

USA skal ha nullutslipp om 30 år

Tidligere har Biden lovet å sette av 1,7 billioner dollar over ti år, men den nye planen øker investeringen med 300 milliarder dollar, og krymper tidsplanen til fire år, skriver The New York Times.

Her er noen av målene som legges frem i klimaplanen til Biden:

Innen 2050 skal USA ha nullutslipp og en økonomi som drives av 100 prosent ren energi.

Det skal skapes 10 millioner godt betalte, grønne jobber.

Konservere 30 prosent av USAs land- og vannområder innen 2030.

Oppgradere 6 millioner bygninger og hjem til å nå «de høyeste standarder for klimaeffektivitet».

Biden lover dessuten å opprette en enhet innenfor justisdepartementet som skal jobbe med klima og miljø.

– Dette skal skje før slutten av min første presidentperiode, for å sørge for at vi holder riktig kurs videre så vi kommer i mål, sier Biden.

– Vi skal holde de som forurenser ansvarlige, særlig de som har gjort skade i områder hvor folk har dårlig råd og i områder hvor det bor mange med minoritetsbakgrunn. De skal ikke puste forurenset luft og drikke forgiftet vann.

– Flere åpenbare mangler

Klimajournalist i The New Yorker, Bill McKibben, mener det er usannsynlig at Bidens klimaplaner vil bli implementert nøyaktig som de beskrives i The Green Plan, men at dokumentet fremstår som et «godt veikart, som unngår de mest kontroversielle områdene».

Dette skiller The Green Plan fra The Green New Deal, som ble foreslått av demokrat Alexandria Ocasio-Cortez, og avfeid av mange som radikal fordi den også omfattet store endringer innen arbeid og helse.

Avisen Slate kaller Bidens plan for «The Green New Deal, minus galskapen». Likevel skriver flere at man kunne ønsket seg mer.

The New York Times oppsummerer kritikken fra flere store aviser, og skriver at planen har «flere åpenbare mangler»: Den beskriver ingen konkret plan om å kutte båndene til fossil brensel, skatting av CO 2 eller reduksjon i biltrafikk.

Avisen The New Republic advarer dessuten mot den nasjonalistiske tonen i Bidens video, som lover salg av ny, grønn teknologi med «Made in America» skrevet på.

– Det er fortsatt rom for lederskap fra USA, sier hun, men understreker:

– Enhver klimaplan som setter USA opp mot resten av verden midt i en global krise, kan sette igang et res mot en varmere, styggere fremtid.

Vil ha med seg resten av verden

Presidentkandidaten lover også å investere i teknologi og forskning, for å «gjøre USA til motoren bak en global grønn økonomi».

– Å takle klimaendringene vil kreve globalt samarbeid. Min første dag som president vil jeg derfor få USA tilbake i Paris-avtalen.

Biden understreker at alle land må øke sin innsats når det gjelder klimaendringene, og lover å straks begynne et diplomatisk arbeid for å få andre land til å heve sine ambisjonsnivåer, skulle han bli president.