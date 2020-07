Trump-avgjørelse vekker harme: – Historisk korrupsjon

– Enestående, historisk korrupsjon. En amerikansk president omgjør straffen til en person som er dømt av en jury, for å skjerme den samme presidenten.

Slik lyder den nådeløse uttalelsen til Utah-senator Mitt Romney etter at president Donald Trump har valgt å omgjøre fengselsdommen til Roger Stone. Han skulle startet soningen av dommen om få dager.

Stone ble i februar dømt til tre år og fire måneder i fengsel for å ha løyet til Kongressen, påvirket vitner og hindret Kongressens gransking av om Trumps kampanje samarbeidet med russerne før valget i 2016.

Senator Mitt Romney er kritisk til at Donald Trump omgjør fengselsstraffen til Roger Stone. Foto: Rick Bowmer / AP

En omgjøring opphever ikke kjennelsen slik en benådning ville, men sikrer at han ikke trenger å sone, selv om han fortsatt er en dømt mann.

– Fullstendig løgn



Trump hevder Stone ble utsatt for en heksejakt, og at han aldri skulle vært tiltalt. Uttalelsen får professor og spaltist i Washington Post, Brian Stone, til å steile.

– Dette er en fullstendig løgn. Roger Stone begikk en serie veldokumenterte forbrytelser som ikke er bestridt, skriver han på Twitter.

Før han følger opp:

– Det er en skammelig, mørk dag for amerikansk demokrati, skriver han.

Kritiske demokrater

Beslutningen vil skape ytterligere bekymring blant de mange som er kritiske til at Trump så ofte griper inn i landets rettssystem for å hjelpe venner og straffe motstandere.

Demokratene sier beslutningen føyer seg inn i en lang rekke inngrep i nasjonens rettssystem presidenten har stått bak.

Beslutningen «krenker rettsstaten og de juridiske prinsippene», sier lederen for etterretningskomiteen i Representantenes hus, Adam Schiff.

– Med dette gjør Trump det klart at det er to rettssystemer i USA – ett for hans kriminelle venner, og ett for alle andre, sier Schiff.

Roger Stone, her fotografert i november i fjor, er dømt til fengsel for mened og påvirkning av vitner. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP / NTB scanpix

Lederen for Det demokratiske partiet Tom Perez spør seg om det er noen myndighet Trump ikke er villig til å krenke.

Fortsatt rasende

Beslutningen viser igjen hvor rasende Trump fortsetter å være over hele Russlands-granskingen. Han er selv overbevist om at han og hans folk er urettferdig behandlet av agenter og påtalemyndighet, og Det hvite hus har lagt mye arbeid i å presentere en alternativ versjon av Muellers gransking.

Så sent som i mai grep justisdepartementet inn for å henlegge saken mot Trumps første nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn, som også var tiltalt for å lyve for Kongressen.

Eksentriske 67 år gamle Stone er en av Trumps eldste venner og fortrolige som er kry av sitt omdømme som en slu luring, og i mange år har vært en bakromsoperatør hos Republikanere.

Han var den sjette Trump-medarbeideren som ble dømt i forbindelse med Muellers etterforskning av Russlands innblanding i valget.