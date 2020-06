Hjemme hos 21 år gamle Liv-Annie Trondal ligger et helsekort og to fødebagger klar: En til henne og en til Anton, som etter planen skal bli født i slutten av juni.

ABC Nyheter snakker med henne dagen før termin. Samme dag som hennes nærmeste lokalsykehus, Kristiansund sykehus, stenger dørene for sommeren.

– Jeg fikk et brev i posten om at Kristiansund skulle ha sommerstengt og da tenkte jeg at ungen sikkert kom til å komme før terminen, eller det var kanskje mer et håp. Men det har han jo ikke gjort, sier Liv-Annie.

Liv-Annie (21) hadde termin samme dag som løkalsykehuset hennes stengte fødestuen for sommeren. Foto: Privat

– Hvordan føles det å ikke kunne føde der du hadde tenkt?

– Det er litt skummelt i og med at det er så langt til Trondheim, forteller hun.

Liv-Annie bor i Aure kommune, som ligger halvannen times kjøring fra Kristiansund. Nå må hun belage seg på å dra til St. Olavs Hospital i Trondheim – en time lengre unna.

– Jeg tenker at det må jo gå som det går, men jeg syns det er dumt at de velger å stenge ned fødeavdelingen ved Kristiansund, sier Liv-Annie.

– Det er nok mange som kjenner på usikkerhet. Kanskje spesielt førstegangsfødende fordi vi i utgangspunktet ikke vet helt hva vi går til.

– Håper det ikke blir kaos



Liv-Annie påpeker at flere av fødeavdelingene som vanlig vis stenger om sommeren, har valgt å holde åpent i år.

– Det er litt fælt å tenke på at det er akkurat vår fødeavdeling som velger å stenge, sier hun.

– Hvordan forbereder du deg til dagen du skal føde?

– Jeg vet ikke hva jeg går til, så det er egentlig ikke mulig, sier Liv-Annie.

– Jeg har tenkt en del på det at jeg håper det ikke blir kaos, at alt går rolig for seg. Når man allerede er skeptisk, så kan det jo være med på å påvirke om man vil ha barn igjen, særlig om noe skulle skjedd, forteller hun.

– Jeg vil at det skal bli en fin opplevelse, ikke masse frem og tilbake.

Ukjent følge

Fordi reiseveien til Liv-Annie blir på over nitti minutter, har hun krav på en «følgejordmor», det vil si en jordmor som er med i ambulansen på vei til sykehuset, i tilfelle noe skulle gå galt.

Det bor en følgejordmor i hennes kommune, knappe tjue minutter unna, men hun er ikke på vakt den uken Liv-Annie skal føde.

– Jeg har fått tilsendt telefonnummeret til hun som har vakt denne uken. Hun bor på Hasla, som er en time unna med ferge og bil. Hun kommer til å måtte komme hit med ambulansebåt, forteller Liv-Annie.

– Dessuten kjenner jeg henne ikke. Det er følgejordmoren i min kommune jeg har hatt all kontakt med til nå. Jeg har snakket med henne når jeg har lurt på noe eller vært skeptisk. Hun har trygget meg, forteller hun.

– Hun vet hva jeg trenger og hvordan jeg vil ha det, så det er skummelt at det ikke er hun som skal være med, som jeg kjenner.

– Men jeg må jo bare ta det som det kommer, gjentar førstegangsmoren.

Visste ikke hvor hun skulle føde

I fjor sommer var det Siri Berg-Hanssen Storøy (30) som hadde termin rundt sommerstengingen til sitt lokalsykehus, Helgelandsykehuset Sandesjøen.

– De skulle stenge den 22. juli og jeg hadde termin den 19. juli, forteller Siri til ABC Nyheter.

Siri (30) og datteren Frida (0). Foto: Privat

– Vi kom i et grenseland hvor vi ikke visste om vi skulle til Sandesjøen eller Mo i Rana.

Med lokalsykehuset som nærmeste nabo var forskjellen i reisetid til sykehuset stor for Siri. Å gå til Sandesjøen tar henne 3 minutter til fots, mens Mo i Rana ligger en time og 45 minutter unna med bil.

– Man tenker jo litt på hvordan det kommer til å bli. Jeg lurte på om jeg kom til å måtte føde i transport.

– Hvordan er veiene, hvordan er trafikken, blir det stopp? Sånne ting tenkte jeg på.

– Mange av mine venner og bekjente som bor ute i øyene. De har enda lenger reisevei, og må enten ta ferge eller ambulansebåt for å komme til sykehuset. Jeg har en venninne som har opplevd å føde i båt, forteller Siri.

Da terminen ble flyttet til 12. juli, kunne Siri senke skuldrene, og det endte med en tidlig fødsel allerede den 27. juni.

– Når jeg ser tilbake på det er jeg veldig glad for at jeg fikk føde på lokalsykehuset. Det gikk veldig fort, jeg hadde fem centimeter åpning og var i aktiv fødsel da jeg kom dit, så det spørs om jeg hadde nådd frem til noe annet sted.

Fridas fødsel viser behovet



I år har Helgelandsykehuset valgt ikke å stenge, blant annet grunnet coronapandemien.

– Det er kjempebra at de ikke skal stenge i år, men synd at det er på grunn av corona, sier Siri.

Siri håper lokalsykehus ser behovet for å holde fødeavdelingene åpne om sommeren.

– Det er mange som sier at de er redde for å bli gravide for de ikke vil havne på den måneden som er stengt. Du skal allerede planlegge i forhold til barnehageinntak, og nå også sommerstenging!

Til tross for at den gikk fort, beskriver Siri fødselen som veldig fin, og når ABC Nyheter snakker med henne over telefon, ser hun frem til å feire Fridas første bursdag uken etter.

– Det var først etter fødselen vi fikk problemer. Frida hadde pusteproblemer etter tre-fire timer og ble sendt med ambulansefly til Tromsø, forteller Siri.

– Det gikk heldig vis kjempebra. Jeg tenker at Fridas fødsel viser hvor viktig det er med lokale sykehus, men også at de lokale vet når de har behov for et større hjelpeapparat.