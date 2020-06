– Det er en hån mot noe som er viktig og personlig mot folk som har mistet jobbene sine fordi de har fulgt smittevernreglene, sier stortingsrepresentant Jon Engen-Helgheim (Frp) til ABC Nyheter.

I kjølvannet av Black Lives Matters-demonstrasjonen som samlet 15.000 demonstranter utenfor Stortinget, har stortingsrepresentanten stilt skriftlige spørsmål til både justis- og beredsskapsminister Monica Mæland (H) og til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Sistnevntes statssekretær Saida Begum (H) var blant demonstrantene utenfor Stortinget. Det førte til at Helgheim stilte Isaksen følgende spørsmål:

«Hva synes Arbeids- og sosialministeren om at hans egen statssekretær brøt smittevernreglene og at departementet dermed er med på å bryte regjeringens egne regler, utsette folk for smitterisiko og fare for nye inngripende tiltak der folk kan miste jobben?»

Blir provosert

Isaksen leverte i dag svaret på spørsmålet, hvor han presiserer at han forstår at det kommer spørsmål om dette, men at de ikke bryter reglene - snarere henviser han i svaret til disse.

«For statssekretær Saida Begum var det personlig viktig å delta i markeringen mot rasisme. Hun har overfor meg understreket at hun hele veien søkte å følge smittevernanbefalingene i demonstrasjonen slik hun ellers har gjort disse månedene. Ytringsfriheten og retten til å demonstrere står selvfølgelig svært sterkt i et demokrati som det norske.»

– Det gjør meg skikkelig provosert at det går an å svare noe slikt, sier Helgheim til ABC Nyheter umiddelbart etter at han har lest svaret. Han karakteriserer det som en hån mot folk som har fulgt reglene og samtidig mistet jobben eller har som følge av viruset måtte ta farvel med mennesker de er glad i.

– Om vanlige folk skal følge reglene og miste jobb og familie, og forsake det aller viktigste i sine liv, mens de som er satt til å bestemme dette kan bryte dette fordi de mener er viktig nok, så blir jeg forbanna.

Flåsete svar

Helgheim hadde ventet et sterke svar fra statsråd Isaksen. Spesielt siden smittevernsreglene har fått alvorlige konsekvenser for mange i befolkningen.

– Når de uansett grunn går ut og bryter smittevernreglene hadde jeg trodd det var en søknad om å slippe å være statssekretær. Jeg hadde aldri trodd at regjeringen skulle flåse bort dette med slike svar.

ABC Nyheter har søkt kommentar fra statssekretæren om Helgheims påstander om at hun utsetter andre for smitterisiko. I en SMS fra departementet vises det til statsrådens svar til Stortinget.

Statssekretær Saida Begum har i en sms til TV 2 like etter demonstrasjonen at smittevernreglene frarådet deltakelse i demonstrasjonene, men de forbød det ikke.

– Jeg deltok i demonstrasjonen fra sidelinjen, passet på å overholde smittevernreglene, og tok heller ikke kollektivtransport. I dagene fremover vil jeg selvfølgelig passe på å teste meg hvis jeg skulle få noen symptomer og fortsette å overholde smittevernsregler i det daglige slik jeg har gjort, skriver Begum til TV 2.

Sterkt vern

Frp-politikeren har også stilt spørsmål til justisminister Mæland om manglende inngripen under demonstrasjonen. Helgheim stiller spørsmål om hvorfor politiet ikke grep inn, og hva statsråden gjorde for å forhindre at så mange samlet seg foran Stortinget, og i så måte brøt smittevernsreglene.

Justisminsteren påpeker i sitt svar at med arrangement menes for eksempel bryllup, seminar, bursdager eller religiøse arrangement, og at demonstrasjoner ikke er omfattet av dette.

«Grunnloven gir et sterkt vern for retten til å si sin mening og til å demonstrere. Det gjelder også i coronasituasjonen. Dersom covid-19-forskriften skulle begrense denne retten måtte dette ha kommet klart frem. Politiet har derfor etter min vurdering rett i sin vurdering om ikke å gripe inn mot demonstrasjoner».

Også Mæland viser til regjeringens smittevernsanbefalinger og oppfordrer samtidig befolkningen til å finne andre måter å ytre seg på.

«Det er vår oppfordring at en i denne tiden finner andre måter å ytre seg på enn å samle mange mennesker tett».

– Det er mer svar som ventet, sier Helgheim.

Kunne gjort mer i forkant

Han sier videre at kritikken ligger i det han mener er regjeringens manglende evne til å ta tak i forkant av demonstrasjonene. Han sier at han har full forståelse for at det var vanskelig for politiet å bryte opp demonstrasjonen. Dessuten mener han at hadde så skjedd, ville det medført ytterligere svekket smittevern.

– Men i forkant kunne regjeringen varslet at alle som ville stille opp på dette ville få karantene, og ved å tydeligere si at dette ikke greit. I tillegg kunne regjeringen tydeligere ansvarliggjøre arrangørene bak demonstrasjonen.

Frp-politikeren sier at det nepe er den siste demonstrasjonen vi har sett mens vi lever under coronaviruset. Han håper at regjeringen har lært noe av denne.

– Men jeg frykter at når deres egne føler det er personlig viktig, signalisere at smittevernreglene ikke er så viktig lenger.

Stortingsrepresentanten sier han ser at mange av dem som støttet demonstrasjonen, er sinte på de som har vært kritiske i etterkant. Og at det er vist til sammenstimlinger på barer eller på strendene.

– Det er uansett veldig forskjellig på 15.000 på utsiden av Stortinget, og noen hundre på en strand. Det er enorme risikoforskjeller. Og nå har vi en oppblomstring i Oslo. Vi vet ennå ikke hvordan dette har skjedd, men kan det spores tilbake til demonstrasjonen så er det en stor skandale.