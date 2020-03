Torsdag kveld slo den svenske utdanningsministeren Anna Ekström fast at de ikke kom til å stenge landets skoler. Bare noen timer tidligere hadde Erna Solberg annonsert det drastiske tiltaket i Norge.

En stengning vil gjøre arbeidet med å minske smittespredning vanskeligere og det vil også øke risikoen for at eldre blir smittet, mente den svenske ministeren.

– Dette vedtaket gjelder i kveld, sa Anna Ekström i følge Sveriges Radio. Hun åpnet samtidig for at man senere kunne endre mening.

Hun viste til svenske Folkhälsomyndigheten, tilsvarende Folkehelseinstituttet i Norge, som faglig instans for regjeringens beslutning. Samtidig åpnet de for at skolene selv kunne tilpasse undervisningen i større grad lokalt.

Et annet aspekt Eksröm trakk fram var at ansatte i helsetjenesten eller andre samfunnskritiske stillinger, kunne få problemer hvis alle skolebarn var hjemme.

– Det vil gjøre arbeidet med å begrense smitten adskillig vanskeligere, sa hun.

Det er stikk i strid med de argumentene som statsminister Erna Solberg brukte da hun torsdag formiddag la ned forbud mot en rekke arrangementer og stengte alle landets læreinstitusjoner.

– Vi er med dette over i en ny fase av bekjempelsen av denne smittsomme sykdommen. Viruset smitter når mennesker samles og er tett på hverandre. Derfor er det nå helt avgjørende at alle landets innbyggere deltar i en dugnad for å bremse smitten, sa Solberg som mente tiltakene var nødvendige i «solidaritet med eldre, kronisk syke, og andre som er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom».

– Det politiske Norge står samlet om å bruke kraftfulle tiltak. Det viktigste nå er å sikre liv og helse til landets innbyggerne, oppsummerte hun.





Vi skal holde deg oppdatert om coronaviruset

Coronaviruset har rammet Norge og verden. Det påvirker alle aspekter av livene våre – helsen, økonomien, arbeidsplassen, skolen, ferien og hverdagslivet vårt generelt.

ABC Nyheter skal holde deg oppdatert om spredningen av viruset. Vi skal formidle nødvendig informasjon slik at du kan ta kloke valg i hverdagen.

Antallet smittede i Norge øker. Folk opplever å bli satt i karantene, beordret til hjemmekontor og arrangementer avlyses. Mange føler på frykt og har stort informasjonsbehov.

ABC Nyheter skal dekke situasjonen fortløpende. Vi skal fokusere på hvordan du etter beste evne kan holde deg frisk, men også hvordan myndighetene håndterer spredningen og de potensielt langvarige effektene av coronaviruset.

Espen Udland, ansvarlig redaktør / administrerende direktør, ABC Nyheter / Startsiden

Vi har forståelse for at situasjonen kan virke urovekkende for mange. ABC Nyheter skal holde deg oppdatert, men ikke bidra til å skape unødvendig panikk. Startsiden skal bidra med relevant informasjon.

Vi håper at du synes vår dekning er informativ. Du kan alltid tipse oss eller komme med innspill på mail: tips@abcnyheter.no eller telefon: 977 36 017

Takk for at du leser ABC Nyheter og for at du bruker Startsiden

Espen Udland,

Ansvarlig redaktør / Administrerende direktør